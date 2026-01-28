中國又領先全球有解藥 ? 傳尼帕病毒才肆虐 武漢病毒所「秒推口服藥」網炸鍋

隨著社群平台上流傳「印度出現尼帕病毒病例」的消息，有網友指稱，武漢病毒所隨即宣布成功研發相關口服藥物，引發外界高度關注與質疑。 圖:翻攝自影片

[Newtalk新聞] 近日，武漢病毒研究所再度成為輿論焦點。隨著社群平台上流傳「印度出現尼帕病毒病例」的消息，有網友指稱，武漢病毒所隨即宣布成功研發相關口服藥物，引發外界高度關注與質疑。而在新冠肺炎剛發生時，中國也是領先全球推出治療藥物，引發各國質疑病毒根本就是從中國傳出來的。

X 帳號 @POMTQ 近日發文指出，網路上流傳印度疑似出現尼帕病毒疫情的同時，武漢病毒研究所便迅速對外釋出「已成功研製口服藥」的相關說法，時間點過於接近，引發不少網友熱議。貼文下方留言區出現大量質疑聲浪，有網友直言 :「病毒才剛傳出，解藥就已經準備好，實在不尋常。」

相關討論進一步延燒至其他社群平台，部分網友甚至提出陰謀論指控，但上述說法目前均未獲得官方或國際公共衛生機構證實。

此外，該帳號留言區中也出現自稱中國山東青島即墨區居民的網友投稿，指當地近期疑似流行一種「不明原因病毒」，並指控是「中共投毒」。該名投稿者表示，當地醫院對外僅稱為普通流感，但其家人反映，周邊已有多名年長者病逝，情況異常。該網友聲稱，相關影像與短影音在中國社群平台上遭到刪除，並指家人曾接獲警方來電警告。

投稿內容還提及，當地目前持續進行環境消殺作業，但物資供應狀況不明，居民對於食物補給感到焦慮。上述說法同樣缺乏官方佐證，相關照片與影片真實性亦無法獨立查證。

