中國又一個10億等級貪官 原國家體育總局局長苟仲文遭判死緩

中國官媒週一（8日）通報，原本掌管中國體育界生殺大權長達6年的中國國家體育總局前局長苟仲文，週一遭判死刑緩刑，法院指他收賄至少2.36億人民幣（約10.4億台幣）。

通報稱，江蘇省鹽城市中級人民法院週一一審宣判，苟仲文因收賄、濫用職權，判處死刑緩刑2年執行，緩刑期限過後將減為無期徒刑，不得假釋或減刑。

鹽城法院的判決寫說，苟仲文在2009年至2024年，利用擔任北京市副市長，北京市委常委、北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的職權便利，收賄幫助有關單位和個人在項目審批等事項提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2.36億餘元。而在2012年至2013年，苟仲文擔任北京市副市長期間，在相關項目收購過程中濫用職權，「致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失」。

判決中表示，苟仲文收賄數額龐大，論罪應判處死刑，但由於犯罪中有「未遂」犯行，坦承交代協助追贓，因此給予死刑緩刑。其不法犯罪所得與孳息已經全部繳納國庫。

現年68歲的苟仲文是在2016到2022年間擔任中國國家體育總局局長，並曾擔任中國奧會主席、東京奧運中國代表團團長。他2024年5月遭宣告查處，12月遭到開除共產黨籍與中國公職的「雙開」處分，經過一年後現在遭正式判刑。

