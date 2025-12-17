中國反制岩崎茂 國台辦：日本應慎重處理涉台議題

（中央社記者呂佳蓉北京17日電）中國外交部15日宣布對日本前自衛隊統合幕僚長、行政院政務顧問岩崎茂採取反制措施。中國大陸國台辦今天表示，日方應恪守一中原則與中日四個政治文件精神，慎重處理涉台議題。

岩崎茂遭到中國方面採取反制措施。對於中國方面的制裁標準，以及未來是否會有其他日本官員因涉台言行而被採取措施？國台辦發言人朱鳳蓮未正面回應，僅重申中方一貫立場。

朱鳳蓮表示，台灣議題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。

她又說，日方不要低估中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，應恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，慎重處理涉台議題。

中國外交部15日宣布，對岩崎茂採取反制措施，理由是岩崎茂擔任台灣行政院政務顧問，中方並多次就此向日方提出嚴正交涉。

外交部發言人蕭光偉15日回應，兩岸互不隸屬是客觀現狀，中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與政治、公共事務及民主活動，不具管轄權。中國對他國人民進行跨國鎮壓或干預，均不符國際法精神及國際人權規範。（編輯：廖文綺）1141217