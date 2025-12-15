中國反制岩崎茂 理由是擔任行政院政務顧問

（中央社記者呂佳蓉北京15日電）中國外交部今天宣布，對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，理由是岩崎茂擔任台灣行政院政務顧問，中方並多次就此向日方提出嚴正交涉。

岩崎茂今年獲行政院聘為政務顧問，在日中關係惡化的情況下，中國在今天進一步加大對日反制，宣布對岩崎茂採取反制措施。

在今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問岩崎茂做了什麼讓中方採取制裁？中國外交部發言人郭嘉昆在回答時聲稱，台灣議題是中國「核心利益中的核心，是不可逾越的紅線」。

他宣稱，中方堅決反對岩崎茂出任「台灣當局政務顧問」，並多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。

郭嘉昆進一步聲稱，「岩崎茂非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

郭嘉昆表示，針對岩崎茂行徑，依據中國「反外國制裁法」，中方發布外交部令，公布對其反制措施，懲戒其與台獨分裂勢力「勾連挑釁」。

中方今天的宣布的反制措施包含：凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門），自今天起實施。

岩崎茂今年獲行政院聘為政務顧問，當時日媒報導指這一情況罕見。日本自衛隊統合幕僚長相當於國軍的參謀總長職務，岩崎茂於2012至2014年擔任日本自衛隊統合幕僚長。（編輯：邱國強）1141215