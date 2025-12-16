中國反制電動車關稅！ 對歐盟豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅為期5年

中國商務部對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收為期5年的反傾銷稅。（翻攝自pexels提供）

中國商務部今（16日）正式公告，決定自明天起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收為期5年的反傾銷稅。 此項裁決是繼歐盟先前宣布對中國進口純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅後，中方採取的重大反制措施之一。

中國商務部經過自2024年6月17日開始的立案調查，最終認定歐盟的相關產品存在傾銷行為，且已對中國國內產業造成了「實質損害」，並確認了傾銷與損害之間的因果關係。

本次最終裁定的反傾銷稅率範圍為4.9%至19.8%。具體稅率根據企業的配合情況而定：抽樣公司中的部分企業，如西班牙最大豬肉出口商利特拉（Litera Meat），適用最低的4.9%稅率；其他配合調查的公司則統一適用9.8%的稅率；而其他未參與配合的歐盟公司則面臨最高的19.8%稅率。這套稅率相較於初裁期間實施的最高達62.4%的保證金有明顯降低。

被徵稅的產品範圍包括鮮、冷、凍豬肉、豬的食用雜碎，以及豬脂肪和豬的腸、膀胱及胃等供人食用的生豬屠宰加工產品。

公告同時處理了過渡期間的保證金轉化問題。 針對2025年9月10日至12月16日期間，進口經營者依據初裁規定所提供的保證金，將按最終裁定的反傾銷稅率計徵並轉為反傾銷稅。

若繳納的保證金超出最終反傾銷稅的部分，以及由此多徵收的進口環節增值稅，海關將予以退還，而少徵收的部分則不再追繳。此項實質徵稅決定，使原本一度有緩和跡象的歐中經貿關係再次面臨升溫的局面。

