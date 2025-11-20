中國反制高市涉台言論 呂秋遠用「熊害」神喻：最嚴重在中國，一隻就夠

政治中心／劉宇鈞報導

因日本首相高市早苗涉台言論，中日關係緊張，中國展開多種反制措施，包含要民眾別去日本。律師呂秋遠說，中國表面上理由是稱日本治安不好，排外情況嚴重，再加上最近有流感，還有日本熊害很可怕，但誰都知道這就是藉口，「熊害，最嚴重的是在中國，一隻就夠了」。

呂秋遠今（20）日發文表示，中國與日本的關係，最近非常緊張，長期以來的仇恨日本教育當然是遠因，然而近因還是高市早苗首相在國會上公開表示「若中國對台灣採取軍事行動，對日本構成『存亡危機』的情況，日本就有可能動用集體自衛權。」

廣告 廣告

呂秋遠認為，這不能完全解釋成「台灣有事，就是日本有事」，比較類似的說法是，如果中國武力攻打台灣，「而且」對日本構成危急存亡關頭的時候，日本就有可能跟大家一起協商如何自衛。這並不是直接說，中國攻打台灣，日本就要介入，而是要危及日本存亡才會介入，而且是集體介入。

呂秋遠直言，「我就問，這段話怎麼了嗎？就像有個人說，如果你去打隔壁鄰居，還放火燒我家，我就會報警，這樣有什麼不對？」結果，中國政府暴跳如雷，不僅停止了日本水產品進口，還在軍事行動上秀肌肉，而最痛的一招，當然是呼籲國民不要去日本旅遊，中國外交部提醒國民近期「慎赴／避免」前往日本，部分中國航空公司也宣佈日本航線機票可免費取消或改簽，變相降低赴日旅遊。

呂秋遠分析，中國表面上理由是稱因為日本治安不好，排外情況嚴重，再加上最近有流感，還有日本熊害很可怕，但誰都知道，這就是藉口而已，排外這件事，得先看看自己，在中國，因為「民族大義」，隨機蓄意攻擊日本人的情況層出不窮。流感，當然比不上新冠。「而熊害，最嚴重的是在中國，一隻就夠了」。

呂秋遠指出，一般民主國家很難控制公民出國去哪裡，畢竟公民可以主動判斷分析，然而在中國是可以控制人流的，畢竟跟團的人在中國居多，旅行社又是國營，航空公司為了民族氣節，當然也經得起虧損。民眾要去日本，可能礙於被出征，也不敢公然表態。目前中國是旅遊日本的最大客源，少了他們，消費市場與服務業，肯定會有很大的損失。

呂秋遠坦言，旅遊制裁當然對日本的旅遊市場很痛，也不是台灣遊客可以完全彌補的。然而，就像是日本的經營管理簽證一樣，如果不再依法審查管制，很快就會被聰明的中國人濫用。台灣在十年前，一樣面臨中國的旅遊制裁，也還在跌跌撞撞的適應這些後遺症。然而，如果繼續飲鴆止渴，真正受傷的還是產業本身。因為本國的產業，本來就不該依附在獨裁國家決策之上的。

呂秋遠強調，「現在我們能做的，就是一起渡過難關。日本楓葉正在綻放，想想南禪寺、清水寺、金閣寺、琵琶湖、嵐山渡月橋，還有變少的人潮，是不是應該去衝一波了。畢竟旅行的意義，從來就不是政治啊！」

更多三立新聞網報導

控呂秋遠以「殘葉」加深懷孕歧視傷害 女律師林沄蓁加碼求償150萬

為何范姜彥豐可以要求粿粿高額「賠償」？律師揭真相：無關外遇

高市早苗的從政人生，其實是從一個媽媽的白手袋開始

呂秋遠國慶生日談當爸「阻礙的殘葉」！小孩生母狠酸：51歲還在學善良

