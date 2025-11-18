中國反常行為逼日本說出真相 美退將曝高市「台灣有事論」來自「他」

即時中心／林韋慈報導



日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨（17）日赴北京，預計今日與中國進行協商，中日關係因「台灣有事論」再現矛盾。美國退將蒙哥馬利（Mark Montgomery）在華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）表示，高市早苗並非推動日本對台策略的啟動者，而是繼承日本前首相安倍晉三的觀點，「若中國成功脅迫台灣，勢必對日本構成生存威脅」。

近期中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」論而陷入緊張，中國方不斷加升抵制，並製造出衝突緊張感。這場外交風波也成為華府智庫「捍衛民主基金會」17日座談的話題，美國退役海軍少將蒙哥馬利指出，日方改變策略起因並非高市早苗，中國過去5年的行動才是真正因素。

「安倍私下說過，中國對台灣的攻擊將對日本構成生存威脅。」蒙哥馬利表示，實際上中國已用各種方式表明他們希望繼續孤立台灣，讓台灣被排除在所有國際組織之外，經濟和外交上都成為棄兒。他指出，中國對於任何試圖對台灣友好的國家都會大聲斥責，正是中國的反常（aberrant）行為，迫使高市早苗公開說出安倍晉三等都早已知曉的事實，「中國如果成功脅迫台灣，勢必會對日本構成生存威脅」。

蒙哥馬利強調，高市確實說出了「潛台詞」，犯了地緣政治大忌。對於一個主要東北亞國家公開表示台灣未來與自身息息相關，這無疑是場地震，中國對此毫無準備，難以應付，也因此北京當局本週才有種種言辭變化。

