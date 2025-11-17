中國反擊升級！多家旅行社暫停銷售日本遊產品

中國反擊日相高市早苗涉台言論，旅行社暫停銷售日本行程。圖為日本富士山新倉山淺間公園楓紅美景。資料照片



中國政府對日本首相高市早苗「台灣有事」言論的反擊持續升高。日媒報導，中國多家大型旅行社今天（11/17）已暫停銷售日本遊產品。

日本共同社報導，上述消息是由觀光業相關人士披露。

高市早苗7日在眾議院回應質詢時稱，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，可能構成危及日本安全的「存亡危機事態」，依日本現行法律可行使集體自衛權，但仍要視實際情況而定。

中方對此反彈激烈，中國外交部、文旅部分別在14日、16日接連提醒中國公民近期避免前往日本，據瞭解，旅行社可能是因應政策而停止銷售遊日產品。

中國國際航空、南方航空、東方航空等多家航空公司15日也發出通知，今年底前的日本線機票可免費退票或更改日期。

中國《紅星新聞》也報導，南京一家旅行社16日已表示，近期不會安排日本旅遊行程，對於已報名參加赴日旅行團的客人，也已全額退還款項。另一家旅行社也發布影片稱，已報名日本旅遊但尚未成行者，可全額退費或更改行程。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，今天上午在記者會就中方的措施指出，「包含觀光與留學等領域在內，猶如要减少兩國人員交流的通知，不符合（雙方）領袖先前確認推動戰略互惠關係、打造建設性且穩定關係的大方向」。

木原接著說，「已經強烈要求中方妥善處理此事。日本政府將會持續注視中方一連串措施帶來的影響，並適當因應」。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今天已前往中國，預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行會談。

共同社報導，金井正彰將說明高市早苗近日回應質詢時的涉台言論，並未改變日方一貫立場。他也將傳達「即使雙方存在立場分歧，也應避免影響人員交流」的立場。

報導稱，預計日方不會同意撤回高市的涉台發言。

