中國反擊高市狂喊不認《舊金山和約》 日議員：台灣仍屬日本領土？

日本首相高市早苗日前「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，後又表示依據《舊金山和約》強調日本已放棄有關台灣一切權利與許可權，所以日本沒有立場做出台灣地位認定。不過，中國外交部對此反指日本企圖炒作「台灣地位未定論」，連日稱《舊金山和約》對中國是「非法無效」，卻也引來日本議員松丸誠參戰，認為「若無效，那麼台灣仍將是日本領土」？

在日中關係緊張下，日相高市早苗26日在黨魁討論會上，再度針對先前「台灣有事」議題發言，並提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄有關台灣的一切權利與許可權，所以「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事的構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗則說，要依據實際發生情況來判斷。

廣告 廣告

連日搬《聯合國憲章》稱《舊金山和約》非法無效

高市早苗原意在對台灣有事立場做更進一步說明，但此番談話卻持續令中國不滿，根據中國外交部聲明，從11月27日、11月28日到12月1日的記者會上，外交部發言人被問到是否認同高市早苗所說，日本依《舊金山和約》無立場認定台灣法律地位時，多次回應稱「《舊金山和約》非法無效」。

中國外交部發言人郭嘉昆先指稱，《舊金山和約》是在排斥中、俄等二戰重要當事人的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這份文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中，關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法、無效的。」

網友諷中國有意見請向協約國美國提出

中國外交部發言人毛寧更強調：「中方從來沒有承認過《舊金山和約》中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，從來沒有接受過《舊金山和約》。」

中國外交部發言人林劍還批評，日本對明確將台灣歸還中國的《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》避而不談。中國外交部數度強調，上述三大具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，稱台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。

中國外交部連續三天否認《舊金山和約》隨即引發熱議，中國駐日本大使館Ｘ平台帳號也貼出曾主導與中國建交的前日本外務大臣大平正芳一段否認《日中和約》的談話，稱《舊金山和約》與《日中合約》均無效。

日議員開酸若此則台灣根本非中國領土

但這段影片貼文卻引來許多日本網友批評，有網友表示「《波茨坦宣言》發表時，中華人民共和國尚未成立。」還有網友質疑「開羅宣言與波茨坦宣言只是對戰後處置提出「方針」的政治宣言，並不是以條約形式對各領土主權歸屬作出最終法律確定的文書，這一點在國際法學界屬於通說。」還有網友向中國大使館喊話表示：「如果您有任何不滿，請向當時的協約國中心國美國提出。日本無權決定台灣的歸屬。」

就連日本東京都足立區議會議員松本誠 也轉發中國大使館貼文表示，如果《舊金山和約》無效，只是一紙空文，那麼台灣仍將是日本領土。松本誠還說：「在這種情況下，台灣根本不是中國領土。」因為該條約（舊金山和約）規定：「我們放棄台灣、澎湖列島、南薩哈林島和千島群島。」更批評中國駐日使館的舉動是「自掘墳墓」。