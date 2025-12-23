中國反日助攻 高市支持率連3月破7成

日本首相高市早苗。(高市早苗X)

據日本《讀賣新聞》最新民調顯示，高市早苗內閣支持率達73％，不僅創下上任以來新高，更成為日本政治史上少數在執政前3個月，支持度連續維持7成以上的內閣之一，連已故前首相安倍晉三都未曾達成。外界分析，高市高支持度的背後，除經濟政策因素外，中國近期一連串反日操作，反而成為「助攻」。





根據《中央日報》整理，高市早苗是自1978年大平正芳內閣以來，第三位在執政兩個月後仍維持70%以上支持率的首相，前兩例為1993年的細川護熙與2001年的小泉純一郎。相較之下，安倍晉三2006年首次執政時，雖首月支持率達70%，但隨後兩個月分別下滑至70%與65%。

日媒分析，高市近期因「台灣有事」相關發言，引發中國強烈反彈，包含熊貓歸還、取消日本藝人赴中演出，以及外交層面的公開批評，反而加深日本社會對中國的不信任感。《讀賣新聞》調查顯示，65%的受訪者認為不必撤回相關發言，逾半民眾肯定高市對中立場。





另一方面，中國對日施壓力道持續升高。日媒引述北京外交圈人士指出，中國頻繁動用「經濟脅迫」手段，反而使部分國家對其外交可信度產生疑慮。近期更傳出未來兩週內，46條中日航線班機全數取消，明年1月中日航班取消率已逾4成。





《讀賣新聞》同時指出，高市內閣支持度的另一支撐來自經濟政策，有高達74%受訪者肯定其「負責任的積極財政政策」。分析認為，在對中強硬姿態與內政政策支撐下，高市內閣正形成穩定的民意結構。