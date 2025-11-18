中國反「台灣有事」斷旅遊不讓賺 日本商家：沒差！挺高市早苗
中國不滿日本首相高市早苗日前在國會上答辯「台灣有事」，指出若危及日本並達「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊，隨即中國政府不斷升級外交狀態，甚至呼籲中國國民勿赴日旅遊留學等。面對中國斷了旅遊財，不少日本商家直言「影響不大」，更有商家表態支持高市早苗。
據日本《RKB每日放送》報導，面對中國將事態升級，日方在17日派出外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往中國，並與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行會談，盼能降低兩國緊張關係。報導也詢問來日本旅遊的中國觀光客，對於中國當局的「最好不要來日本」的政策，不少中國遊客回答：「不清楚政策！」、「政府政策跟民眾沒關係。」、「日本很漂亮，還會來日本。」另外也有中國女子回答稱，雖然支持中國政府，但如果政策沒有太大改變，「還是會來日本玩」。
此外，報導也訪問福岡的商家，據統計，來福岡的外國旅客中，中國人佔了21.9%，台灣人佔13.1%，最大宗為韓國人，佔46.8%。就有服飾店老闆加野敬子指出，雖然這是政府政策，她們沒辦法控制，但幸好現在是秋季，本來就是觀光旺季，從日本各地和其他國家各地的遊客還很多，所以目前店鋪能做的，就是把店經營好，吸引更多顧客上門。
另外販售日式點心的白梅堂老闆橋本芳典也說，雖然這是國與國之間的政策，他們也沒辦法，但他直言：「高市很努力了！」但橋本也指出，觀光客減少，對商家的確有影響，不過剛好現在是年末，日本人的買氣本來就很旺，「所以我不太擔心」。而博多大丸百貨發言人箱崎純史則指出，目前對百貨業績的影響並不大，而且現在進入11月，再來就有聖誕節與年末、辦年貨等「重要時期」，因此即便可能有影響，也相信只是短暫的，應該總體來說不會受到太大影響。
官房長官木原稔17日在記者會上也表示，中國強烈制止中國人民勿往日本留學與旅遊，這與兩國領導人推進戰略互惠關係與區域穩定的方向，大相逕庭，木原盼中方能對這起事件做出「適切的回應」。
