中國取消太陽能光電出口退稅 分析：助緩解貿易磨擦

（中央社台北12日電）中國將於今年4月1日起取消太陽能光電等產品增值稅出口退稅。分析指出，措施會令產品增加的成本轉移到海外客戶，導致海外市場價格競爭力下降；但長遠有望減少歐美等國對中國太陽能光電產品的打壓，降低反傾銷及反補貼調查的風險。

今年4月1日起中國政府取消太陽能光電（中國稱光伏）等產品增值稅出口退稅措施，目前稅率為9%。微信公眾號「SMM光伏視界」近日刊文分析措施帶來的影響。

文章指出，取消增值稅出口退稅的主要影響包括，企業出口毛利率被壓縮，相當於每塊210R矩形電池片組件的出口利潤減少人民幣46至51元（約新台幣231元），從而增加企業出口成本。

措施會令中國太陽能光電等產品在海外市場價格競爭力下降。當前中國組件企業產量占全球近85%，中國已成為太陽能光電產品的最大出口國，出口退稅取消將迅速推高全球太陽能光電組件價格，以往中國產品因低成本帶來的競爭力優勢將下降。

文章表示，預計後續中國企業將重新商談出口產品價格，成本增加將轉移到海外客戶承受。

在出口成本以及海外組件價格預計增加下，國內落後產能出清速度預計加快，龍頭企業及高技術企業憑藉其規模及技術優勢，有望擴大市場占有率。

文章又指，在今年4月出口退稅取消前，海外企業將在窗口期內迅速增加訂單，短期中國的出口量有望迅速激升。但措施落實後，海外需求將有明顯回落，預計組件出口量將大幅下降5至10%，同時出口企業的毛利率預計將下降，企業現金流將成為後續較大的風險。

但文章指出，取消退稅措施也有帶來一定積極效果，包括低價內捲行為有望改善，提升中國產品在全球太陽能光電價值中的龍頭地位。邊緣貿易摩擦行為也有望緩解，減少歐洲、美國、印度等國對中國太陽能光電產品的打壓，降低反傾銷及反補貼調查的風險。

文章又表示，取消退稅措施加速中國企業在中東、拉美、東南亞等地區釋放產能，但關鍵技術尚需存留中國，規避貿易壁壘，實現中國企業太陽能光電全球化生產。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150112