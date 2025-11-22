中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少

生活中心／李明融報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，甚至上演兩國的外交危機，中國14日起呼籲人民暫勿赴日，就算是買好機票的民眾也要求取消，導致多家中國航空公司出現大規模的退票潮，至今取消已超過54萬件，可能會讓日本觀光收入損失高達1兆7900億日圓（約新台幣3526億元）；對此，財經網美胡采蘋就好奇，「真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？」，貼文底下一票人留言直呼中國人真的變少了，當地現況曝光。

廣告 廣告

中國「取消54萬張飛日本機票」旅遊品質提升？網有感「真的變少」當地現況曝

中國大動作抵制日本，有網友分享當地現況。（示意圖／翻攝自小紅書、Unsplash）胡采蘋在臉書發文表示，近日看到媒體報導，中國遊客取消赴日機票件數高達50萬，因此她相當好奇日本當地現況是什麼樣，「能不能請過去一週在日本玩的朋友說一下您在景點看到的人潮是多或少呢，有店家談論中國旅客減少的話題嗎？店家是否有抱怨或感到鬆一口氣呢？」，貼文曝光後，不少人留言直呼中國人真的變少了「我在新宿跟原宿明顯感受路上觀光客大部分是洋人，次之是韓國人，中國人變少很多」、「我同學一個多小時前剛降落日本，他說第一次飛機降落不到一小時內通關，還把JR pass換好，已經在JR站內等車」、「昨晚在京都Pokémon Center，店裡大概六七成滿，結帳也幾乎不用排隊。店內顧客組成不含店員的話，黃種人面孔大概1/3而已，非常難得一見的景象」。

中國「取消54萬張飛日本機票」旅遊品質提升？網有感「真的變少」當地現況曝

除了中國遊客變少之外，也有網友發現在日本的中國人行為上也變低調了。（示意圖／翻攝自朝日新聞）

除了中國遊客變少之外，也有網友發現在日本的中國人行為上也變低調了「是有碰到中國人團體，但感覺他們說話聲音變小了、行為低調了，好像怕被人發現他們從哪來的」、「昨天在梅田的百貨公司還是有中國人遊客，但沒有以前多，講話音量也變小聲」。中國政府不僅發布禁止國人赴日旅行公告，還進行軍演、暫停進口日本水產品，以此反制日本政府，不過在中國社群上仍有中國遊客PO出入境日本的照片，遭大量網友諷刺及反對，「一邊看著南京照相館哭，一邊電影結束趕日本飛機去給人送錢」、「越說不讓去越去，到時候打仗了，給你扣那兒好了」、「到時候就哭著找大使館說我是中國人了」、「無法理解，究竟是不是中國人」，可見日本的吸引力並非一夜之間就可以改變。

原文出處：中國「取消54萬張飛日本機票」旅遊品質提升？網有感「真的變少」當地現況曝

更多民視新聞報導

中國男學生「穿裙」賽跑奪冠！校方「這原因」取消資格

「館長3公分」不是傳說？台灣男性「尺寸」慘低於平均

「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍

