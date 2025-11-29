中國取消飛日航班12月飆破900班 佔總量16%、關西機場首當其衝

中國飛日本12月已取消逾900班，關西機場首當其衝。美聯社資料照片



《日經亞洲》29日報導，中國各航空公司12月已取消逾900個飛往日本的航班，較兩天前的統計高出兩倍，受影響最嚴重的是大阪附近的關西國際機場，顯示中國對日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言的反彈力道仍在升高。

高市首相本月7日在國會答詢時表示，如果中國以軍艦與武力企圖奪取台灣，「不管怎麼看，都可能構成存亡危機事態」，亦即可能達到日本政府動用自衛隊的條件。但她強調，具體決定仍須視實際情況而定。

中國隨後自外交、經濟、文化等層面對日施壓，要求高市首相撤回發言，包括發布赴日旅遊警告，要求民眾避免赴日旅遊。

雖然官方並未明文禁止赴日旅遊，不過彭博社25日報導，中國政府已要求國內航空公司減少飛日航班。

日中兩國目前共有176條定期航線，連結日本20座機場與中國36座機場（不含香港與澳門）。《日經》透過研究機構 Cirium的數據，檢視12月的最新航班計畫。截至27日上午，中國各航空公司12月已取消72條航線中的904個航班，占原定5548班的16%，相當於減少約15.6萬個座位。這個數字較25日統計的268班大幅增加。

根據目前統計，共有13座日本機場受影響，其中關西機場首當其衝，共有626個航班被取消，包括來自南京的80班、上海71班、北京58班。

東京的成田機場與名古屋附近的中部機場各有68班被取消。北海道的新千歲機場有61班、沖繩那霸機場有26班。

東京羽田機場的影響則相對輕微，在989班抵達航班中僅7班被取消。東京櫻美林大學教授戶崎肇表示，羽田航線的航班取消最少，可能是因為羽田機場的起降時段競爭激烈，航空公司可能擔心若削減航班，恐被要求「放棄時段」。

根據日本國家旅遊局資料，今年1月至10月約有820萬名中國旅客訪日，較去年同期增加約40%。

據統計，在中國「限日令」後，機票價格也受影響。根據日本平價旅行公司Airplus指出，去年12月關西至上海的來回機票約為2萬日圓，今年12月則只要8500日圓。

