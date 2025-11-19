中國取消「日本機票」近50萬張！專家曝：就是台灣有事

根據《南華早報》報導，自15日起，中國各大航空公司數據顯示，已有約49萬1000張原定飛往日本的機票被取消，約佔整體赴日預訂量的32%。其中以上海飛往東京、大阪等航線影響最為顯著。

英國航空情報公司OAG資深分析師約翰・格蘭特指出，這波退票潮衝擊最大的並非日本航空公司，而是掌握中日航線主導權的中國業者。由於五大中日航線承運者均為中國航空公司，包括中國國航、南方航空、東方航空等，都面臨大量退票情況。預估損失金額可能高達數十億人民幣，其中約70%為來回機票。

面對突如其來的退票需求，中國三大航空公司已緊急宣布，至12月31日前的機票可免費退票或更改。據統計，17日的取消訂單量為新訂單的27倍，創下自2020年初新冠疫情以來最大規模的單日取消潮。

旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分析，今年以來中國旅客平均到日本每月人數為80萬人。若以現在到年底前一個半月估算120萬人次，確實約有三分之一的旅客取消行程。他表示，這只是兩天內的退票數字，若中日關係持續緊張，退票人數可能持續攀升。

林氏璧透露，在日本旅館業界工作的朋友證實，11月原本預定的中國團都已直接取消。對此他表示：「日本旅遊有事，就是台灣有事。各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧。日本機票買起來！」

網友對此反應熱烈，紛紛留言表示「那要趁現在安排去玩了」、「希望中國能堅持到櫻花季結束」、「沒有中國人的日本，沒理由不去」等。林氏璧也推薦山梨縣忍野八海等私房景點，鼓勵民眾把握機會赴日旅遊。

