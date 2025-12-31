中國可回收火箭連續兩次返回失敗為何被視為「局部成功」？
中國在2025年歲末進行了兩場可回收火箭試射，兩枚火箭均能發射入軌，但都無法完成回收。
不過，官方新華社先後稱「長征十二號甲」與「朱雀三號」試驗「獲得基本成功」，甚至有輿論形容為「意義非凡」。
目前，美國富商伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX是全球唯一一家成功將可回收火箭商業化的企業。中國企業試圖追趕之際，歐洲、日本等地也在開展同類研發。
科學家向BBC中文指出，借鑑SpaceX的開發歷程，中國這兩次回收失敗有理由被視為局部成功。
官媒稱「基本成功」
據新華社報導，12月3日，朱雀三號遙一運載火箭，在位於甘肅酒泉衛星發射中心內的東風商業航天創新試驗區發射升空。23日，長征十二號甲遙一運載火箭也在東風創新試驗區發射升空。
朱雀三號高66.1米，由北京民營企業藍箭航天（LandSpace）所研發，這家公司剛好成立了十年，試射之際，正推進到上海證券交易所科創板上市的工作。
長征十二號甲高70.4米，由中央級國有企業中國航天科技集團研發，是從1956年成立的中國國防部第五研究院經多次改制而成立。
在這兩次試射中，新華社均稱，「運載火箭二子級進入預定軌道，一子級未能成功回收，飛行試驗任務獲得基本成功。」
「二子級」、「一子級」即運載火箭的第二級、第一級火箭。火箭發射後，位於最底部的第一級火箭最先脫落。
可回收火箭結構：以SpaceX獵鷹九號與載人龍飛船為例
魏世昕博士是台灣陽明交通大學前瞻火箭研究中心成員。他對BBC中文說：「技術發展的過程中無法完全達到設計測試目標是很正常的，如果主要測試目的是關鍵測試數據的資料收集，那當然也可以視為成功，經典例子就是SpaceX本身。」
英國諾丁漢大學（University of Nottingham）物理與天文學院研究員廖美琪博士（Dr Maggie Lieu）也認同這兩場測試算是「局部成功」。
廖美琪博士告訴BBC中文：「雖然兩者都未能回收可重複使用的第一級火箭，但它們成功進入軌道，這並非大多數首次嘗試的發射所能做到的。」
她指出，從馬斯克的SpaceX，到另一位富豪傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin），到德國以薩航太（Isar Aerospace）今年3月底試射火箭後爆炸，均說明太空發射「極其困難」。
兩次回收測試部分「未能成功」，魏世昕博士說：「現階段美國還是有相當大程度的技術領先，短期內仍難以超越。」
總部位於美國加利福尼亞州索諾馬（Sonoma, California）的《衛星新聞》（SatNews）指出，目前，在可回收火箭技術上，中國大約落後美國十年。
《衛星新聞》指出，SpaceX的獵鷹九號（Falcon 9）首次回收成功是在2015年12月；藍色起源在今年11月的第二次試射中，成功讓新格倫火箭（New Glenn）平穩著陸。兩者進一步鞏固了美國的相對優勢。
今年9月，獵鷹九號的一子級推進器實現了第500次著陸；11月16日，同一枚一子級推進器再次升空。
然而，美國《太空新聞》（SpaceNews）引述德國航空太空中心（DLR）的發射系統分析組組長馬丁·西佩爾博士（Dr Martin Sippel）說，酒泉的兩場試射仍然代表著中國在實現火箭可重用方面取得重要進展。
西佩爾博士說：「它們抵達預定著陸點的距離非常接近。該級似乎在進入低超音速階段前保持完整，這無疑是一種進展。」
早於長征十二號甲與朱雀三號試射前，馬斯克本人曾公開評論這兩款中國可回收火箭。
馬斯克10月在其網路社交平台X上，在一段有關這兩枚火箭的影片下跟帖說：「他們在獵鷹九號的架構上加入了星艦（Starship）的元素，例如採用不鏽鋼和甲烷液氧，這將使其有能力超越獵鷹九號。」
星艦是SpaceX開發的另一款可回收運載火箭。
馬斯克續說：「但星艦屬於另一個層次。」
https://twitter.com/elonmusk/status/1981399997699805613
火箭回收「失敗」有何原因？
中國航天集團在公佈長征十二號甲試射的新聞通報中說，對於回收失敗，「具體原因正在進一步分析排查」。
通報續稱：「本次任務雖未實現預定的火箭一級回收目標，但是獲取了火箭真實飛行狀態下的關鍵工程數據，為後續發射、子級可靠回收奠定了重要基礎。」
「研制團隊將盡快開展本次試驗過程的全面復盤與技術歸零，全力查明故障原因，持續優化回收方案，繼續推進可重復使用驗證。」
至於朱雀三號，官方中國中央電視台的報導稱，回收試驗過程中「發生異常燃燒」，因此「未實現在回收場坪的軟著陸」。
朱雀三號任務總指揮，藍箭航天火箭研發部總經理戴政，在試射後接受了央視專訪，進一步解釋試射結果。
戴政說：「實際上，這次發射應該是我們國家第一次去做入軌級的運載火箭一子級的回收實驗，並沒有說從最開始的目標設定上，認為第一次首飛就必須要回收成功，其實更多還是帶有一定的試驗性質和探索的一種角度去看這件事。」
戴政這樣憶述回收試驗的經過。
「從40公里一直滑到最後距離地面3公里，超音速載入，氣動控制的滑行段表現也非常完美。在3公里的時候，要做一次著陸點火。這個著陸點火有點類似於一個急剎車，高度降為零的時候，速度基本上要降到零，這時著陸腿展開才能夠吸收掉最後這一點撞擊的衝擊，讓火箭完好無損地立在地面上。對火箭飛行器控制來說，是一個非常大的難度。」
「最後那一腳剎車沒有踩好，就沒有實現剎車的功能，最後可以認為是墜毀在場坪的邊緣。」
台灣陽明交大的魏世昕博士對BBC中文指出，火箭系統本身「很複雜」，且需應付相當嚴苛的飛行環境，不確定性因素非常多，不少關鍵參數都需要透過飛行測試來驗證。
英國諾丁漢大學的廖美琪博士進一步解釋，火箭得既堅固，又輕盈，既能承受巨大的G力（G-force；重力）、熱力、大氣摩擦、壓縮和震動等，又不會重得無法升空升空。
「現在還加上了可回收，火箭不僅要在升空時承受這些壓力，還要一再重複。又如果火箭過於輕盈，就無法有效減速。」
藍箭航天官網稱，朱雀三號火箭採用了高強度不鏽鋼材料，「是中國首款不鏽鋼液體運載火箭」；中國航天未見有對長征十二號甲火箭的材質作正式介紹，但有財經媒體稱其採用了碳纖維復合材料，而長征十二號的官方介紹則提及採用了鋁鋰合金。
處理了結構與重量，還要應付操作。廖美琪博士說：「時間掌握至關重要，每個步驟都必須完美執行，哪怕延誤一秒，都可能決定成敗。自動化是關鍵。」
廖博士說，這些試驗不能依賴電腦模擬，必須透過實踐來從中學習，「因此你其實能從失敗經驗中學會許多」。
火箭回收巨大產業前景
中國可回收火箭發展背後，是一個千億規模的產業在形成。
廣州《南方財經》指出，10月份發表的中共「十五五」規劃建議提出了加快航空航天產業發展，中國國家航天局繼而發佈了為期兩年的《推進商業航天高質量安全發展行動計劃》，明確將商業航天全面納入國家航天發展總體佈局。
其後，據報導所稱，中國已出現了至少20支航天基金，總規模超過4800億元人民幣（685億美元；2.15兆元新台幣），以構建覆蓋研發、製造、發射、運營與應用的全產業鏈航天產業集群為目標。
那麼，可回收火箭在其中有甚麼主要角色？
德國航空太空中心的馬丁·西佩爾博士對《太空新聞》指出：「中國計劃發射多個大型衛星星座（constellation，亦稱人造衛星星系），而可重複使用的運載火箭可能是最有效的方式。」
「他們也希望展示中國擁有與美國相當的先進太空運輸技術，這顯然是一個重要環節。」
而這樣的太空運輸技術並不限於從地球向太空站運輸貨物。廖美琪博士介紹說，SpaceX希望透過星艦火箭運營地對地運輸，比如從英國往澳洲，單程有望從民航飛機所需的24小時，壓縮至40分鐘。
加州《衛星新聞》指出，中國正在發展國網星座和千帆星座，這兩組巨型衛星星座（megaconstellation）將合共涉及2.6萬枚人造衛星，而要發射如此數量龐大的衛星，可回收發射工具是「唯一經濟可行的途徑」。
因此，若不發展長征十二號甲這類可回收火箭，中國將難以跟SpaceX星艦匹敵。
吉姆·坎特雷爾（Jim Cantrell）是SpaceX聯合創辦人之一，他其後另行創辦航太企業幻影空間（Phantom Space）。
坎特雷爾在X上評論長征十二號甲試驗時寫道：「這項技術極其複雜，即使中國擁有過往的火箭經驗，要複製或建造仍然困難重重，但中國實現火箭可重複使用的可能性已相當接近。」
「一旦成功，中國很可能加快在軌大型太空系統的建設，對美國在太空領域的領導地位構成更具侵略性的挑戰。」
可回收火箭又會否被用到軍事領域上？台灣陽明交大魏世昕博士說：「個人認為此技術對於降低發射衛星入軌的成本有很顯著的幫助，同理可應用於發射軍事衛星上。」
實際上，美國軍方已提出了憂慮。美國太空軍太空任務與情報副參謀長布萊恩·席達里少將（Maj Gen Brian Sidari）在9月一場研討會中說：「我擔心的是，一旦中國掌握可重複使用的運載技術，能以更快的節奏將更多能力部署到軌道上。」
席達里少將還認為，中國大力推動巨型衛星星座發展，是看到了美國如何以此支援聯合作戰力量，因此開始仿效。
英國諾丁漢大學廖美琪博士指出，SpaceX星鏈（Starlink）已被應用到救災，甚至是俄羅斯入侵烏克蘭戰事當中，而發展衛星星座也有利於改善全球定位系統（GPS）。
「可回收火箭的直接作戰用途，目前仍未可知，但可以想像，間諜活動和快速運輸將是軍方可能從中獲益的領域。」
但更讓廖博士擔心的並非可回收火箭被用於軍事，而是人造衛星數目的增加。
「現在已經非常擁擠，若發生碰撞，可能引發連鎖效應，對全球造成災難性後果。」
全球還有哪些可回收火箭項目？
中國媒體指出，2026年，中國將有更多可重複使用運載火箭試驗發射。
在12月22日閉幕的文昌國際航空航天論壇上，中國航天集團中國火箭公司總經理關嵩宣佈，繼長征十二號甲後，長征十號乙火箭將於4月具備首飛條件。
據中國《證券日報》報導，北京星際榮耀集團（i-Space）的雙曲線三號火箭，江蘇天兵科技公司開發的天龍三號，以及北京星河動力航天的智神星一號，均計劃在2026年首飛。
美國方面，繼SpaceX和藍色起源後，火箭實驗室（Rocket Lab）、相對論太空（Relativity Space；相對論空間）和斯托克太空（Stoke Space）這幾家民企均在研發可重複使用火箭或火箭部件。
其中，相對論空間曾開發出以3D列印技術製成的人族一號（Terran 1），但在2023年試射失敗。
除此之外，歐洲太空總署（European Space Agency；歐洲航天局）和印度太空研究組織（ISRO）也各自在推動可回收運載火箭研發項目。
今年6月，日本本田汽車的關聯企業本田技術研究所宣佈，該公司成功測試一款實驗性可重複使用火箭。
本田研究所稱，這枚高6米的火箭原型在升空至300米高，飛行1分鐘後，順利著陸，僅偏離目標著陸點37厘米。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 27
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 249
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 4 小時前 ・ 6
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓 吃巧克力也有用
66歲藝人曹西平29日在睡夢中猝逝，確切死因尚未出爐，不過其乾兒子透露，曹西平生前患高血壓，卻未就醫。若要改善血壓問題，須從飲食著手，營養醫學專家劉博仁提到，適量補充高鉀食物有助於穩定血壓，例如黑巧克力、紅棗、花生，水果方面可選擇榴槤、釋迦、芭蕉。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44