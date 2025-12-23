中國可回收火箭一個月兩度墜毀 港媒：落後美整整10年

2025年12月23日，中國「長征十二號甲」運載火箭完成首飛，但一級火箭回收驗證未取得預期成效墜毀。翻攝自百度



中國首枚國產可重複使用運載火箭「長征十二號甲」今日（12/23）上午首度升空，但未能成功回收一級火箭，這是中國本月第二次嘗試回收軌道級助推器失敗，而美國恰好在10年前，就由全球首富馬斯克旗下的SpaceX公司達成這項壯舉。

中國媒體報導，「長征十二號甲」運載火箭是由中國航天科技集團旗下「上海航天技術研究院」設計，並在今日於酒泉衛星發射中心完成首飛。雖然實現二級入軌目標，但一級火箭回收驗證「未取得預期成效」，聲稱此次任務為後續相關技術迭代優化積累了寶貴數據與實踐經驗。

香港英文媒體《南華早報》指出，中國的國網和千帆星座計畫，均打算發射多達1萬顆衛星組成的網路，有意挑戰SpaceX的星鏈（Starlink），而可重複使用火箭技術將降低成本，使發射衛星速度更加頻繁，有助於中國的衛星星座計畫。

然而，儘管中國的航太企業一直在競相發射首枚可重複使用火箭，但迄今為止，努力均未成功，導致中國在該領域的國際競爭力方面，落後美國整整10年。

美國是目前唯一成功回收軌道級助推器的國家。2015年12月22日，馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司憑藉獵鷹9號（Falcon 9）火箭率先達成回收火箭的目標；億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的太空公司藍源（Blue Origin）亦在上月發射新葛倫（New Glenn）火箭達成壯舉。

本月3日，中國發射首枚可重複使用運載火箭「朱雀三號」，其二級火箭雖順利進入軌道，但可重複使用的一級火箭則在預定回收點附近墜毀。負責設計的北京藍箭航天公司表示，正在調查火箭著陸時出現的異常情況。

12月是中國頻繁發射衛星的時期，據《中國日報》報導，中國在9日當天連續發射3枚長征系列的火箭，網路衛星、遙測衛星和實驗通訊衛星先後升空。

