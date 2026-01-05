中國可學美抓賴清德？呱吉直戳盲點：拿委內瑞拉嚇台灣沒意義

美軍突襲委內瑞拉後，網路上出現不少聲音，認為中國可以學美國抓總統賴清德。（圖／黃耀徵攝）

美國日前發動突襲行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），此舉震撼國際。網路上有聲音主張，美國若能對委內瑞拉動武，中國未來是否也可對台灣採取類似手段，甚至直言「美國可以抓馬杜洛，中國就能抓賴清德」，引發外界憂慮。對此，網紅、前台北市議員呱吉（邱威傑）在社群反駁此一說法，認為此類比喻混淆焦點，「不用美國教，中國隨時都想逮捕台灣的領袖和政治人物，差別只在於有沒有機會而已。」

呱吉指出，中國對台主張從未具備國際法正當性，過往逮捕台灣NGO工作者李明哲等案例，也未曾遵循「國際慣例」；因此，中國是否出手，關鍵並非是否「學美國的壞」，而是取決於其自身的政治意志與時機。

呱吉強調，中國官方早已多次將台灣總統賴清德稱為「台獨份子」、「歷史罪人」，甚至揚言未來將依法追究責任，並指稱其所依據的「法律」實際上是中國自己的《反分裂國家法》，與台灣法律制度無涉。他也列舉遭中國列為懲處對象的政治與民間人物，包括蕭美琴、蘇貞昌與企業家曹興誠，直言中國從未尊重過台灣主權，無須以美國為參照範本。

他進一步指出，中國對台的威脅不因美國行動而增減，類比委內瑞拉只會模糊焦點。他反問，「你在這裡幫委內瑞拉伸張正義，中國就會幡然醒悟、給台灣安全和公道嗎？」

呱吉也藉此呼籲台灣民眾應從委內瑞拉的困境中汲取教訓。他認為，委內瑞拉長期接受中俄軍援，對美國造成安全威脅，又因國內政治腐敗與貧困問題導致大量難民外流，已被視為「國際社會上的討厭鬼」，強調「沒人叫你變成那樣」。

至於部分網友質疑美國出兵動機與石油利益掛勾，呱吉不否認經濟考量可能存在，但他引用一位委內瑞拉民眾的街頭訪問回應：「美國想要我們的石油？那中國和俄國一定是想要我們的玉米餅食譜囉。」呱吉坦言這就是國際現實，不用拿美國的壞去證明中國的問題。

他最後呼籲台灣社會，「不要當另一個委內瑞拉」，要以團結為本、強化內部凝聚力，「五根手指握緊一點」，才能避免成為外來勢力眼中的「一塊嫩肉」。

