即時中心／黃于庭報導

中國近年不斷打壓台灣國際地位，文攻武嚇手段越發囂張。重慶公安局日前點名民進黨立委沈伯洋，指稱其涉嫌分裂國家，揚言立案偵查、追究刑責；中國官媒央視昨（9）日更發布「起底台獨沈伯洋」影片，恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」。對此，警政署也做出回應。

針對央視點名沈伯洋，並揚言對其全球抓捕、跨境司法合作一事，警政署表示，台灣言論自由為憲法保障的基本人權，人民可依法溝通意見及追求真理，並享有政治參與及思想表達的權利，絕不容任何外部勢力以政治指控或恐嚇威脅進行干預。

廣告 廣告

因此，警政署強調，將以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

警政署也重申，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境行為，警方必將依法偵辦，絕不寬貸。提醒民眾切勿協助或配合中國官方，以及其附隨組織從事宣傳、滲透、監控、資料蒐集等，以免違反《國家安全法》或《反滲透法》相關規定而觸法。

原文出處：快新聞／中國可惡至極！央視點名沈伯洋「揚言全球抓捕」 警政署霸氣出手了

更多民視新聞報導

綠台南初選起跑！陳亭妃宣布這天登記 沙啞喊賴主席是公共財

何欣純曬蕭美琴昔日青春照！揭「純琴美少女」稱號由來

最快今晚發海警！「鳳凰」颱風來勢洶洶 專家推測：週三傍晚登台

