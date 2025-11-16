中國可能再砍赴日航班 航空公司將調整運力

▲中國外交部與駐日使領館14日罕見發布「近期避免前往日本」的提醒，多家航空公司也同步祭出日本航線的免費退改措施。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中日情勢緊繃之際，中國外交部與駐日使領館14日罕見發布「近期避免前往日本」的提醒，多家航空公司也同步祭出日本航線的免費退改措施。隨後有中國航企人士透露，因旅客退訂潮湧現，未來赴日航班恐再度縮減，運力將轉往其他國際線。

根據中國媒體《大河報》報導，近期中國飛往日本的航班量明顯走低，航班管家數據顯示，第45周（11月3日至9日）中日往返共1189班，較2019年同期恢復率僅82.9％，更較第40周大減14.5％。此下降趨勢在提醒發布後更加明顯。

《大河報》引述中國一家航空公司市場部人士指出，中國外交部發布提醒，加上航空公司提供免費退改簽政策，短期內旅客意願驟降。為避免空飛損失，航空公司正研議調整日本航線運力，將部分班機移往需求較穩定或成長中的市場。

目前，中國三大航空公司中國國際航空、南方航空與東方航空均於15日公告對日本航線啟動特殊處置，出行日期在12月31日前、符合條件的旅客均可免費退票或改期。

外界關注，在官方提醒仍未解除、旅客觀望心態濃厚的情況下，中國赴日航線是否會持續收縮，恐成後續觀察焦點。

