中國台辦痛批美國「武裝台灣」 美國務院重申對台承諾不變

美國總統川普週四（12/18）簽署《2026國防授權法》，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金及要求制定增加美台海巡訓練機會的計畫。中國國台辦昨晚對此發聲明表示「堅決反對」。美國國務院則是表示，華府對台承諾不變，要求北京停止對台施壓。

中國國台辦昨晚以回答記者提問方式回應川普簽署《2026國防授權法》立法。國台辦發言人陳斌華在聲明中批評美國「企圖進一步武裝台灣，干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此強烈不滿，堅決反對」。

聲明中同時要求美國恪守「一中原則和中美三個聯合公報規定」，不得實施「法案涉台條款並消除負面影響，慎之又慎處理台灣問題」。

另據中央社報導，針對中國反對美國近日公布的對台軍售，美國國務院發言人回應強調：「本屆政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾持續不變，這項承諾已維持超過40年」。

該名不具名發言人也說，美國敦促北京停止對台施加軍事、外交及經濟壓力，轉而與台灣進行有意義對話。

