中國史上最慘烈的一次人禍，15年時間，4千萬人丟了性命

大陸中心／唐家興報導

西漢末年至東漢初年，這短短約15年動盪期內，天災、人禍、戰亂交織。（圖／翻攝自百度百科）

中國史上最嚴重的一次人禍，其慘烈程度甚至超越外敵入侵，這場浩劫源於制度徹底崩壞與毀滅性的錯誤改革。在西漢末年至東漢初年這短短約15年動盪期內，中國人口從巔峰時期的近六千萬，斷崖式驟減至兩千萬左右，等同於將近4千萬人消失在飢荒、戰亂與疾病之中，而這一切的推手，正是建立「新朝」的傳奇人物王莽。

【被遺忘的王朝 夾在西漢與東漢之間的新朝】

翻開漢朝史書，大眾多半熟知西漢的開疆闢土與東漢末年的三國紛爭，卻往往忽視了兩者之間，曾夾著一個名為「新朝」的短暫政權。這個由王莽一手建立、僅存在十餘年的朝代，原本被視為救世良藥，未料不僅未能止住西漢末年的崩壞頹勢，反而點燃火種，開啟了歷史上災難最密集的黑暗時代。

【西漢末路已現 王莽靠「好人設」登上權力巔峰】

事實上，西漢後期早已外強中乾，土地兼併嚴重導致階級對立激化，加上成帝、哀帝昏庸，地方豪強勢力大增。此時，出身外戚家系的王莽，以生活極其簡樸、禮賢下士的形象深植人心，成功打造出「聖人」人設。在輿論一致看好「漢室氣數已盡」的推波助瀾下，王莽順勢完成和平演變，正式改朝換代。

【改革太理想化 卻成壓垮百姓的最後一根稻草】

王莽上位之初雖被寄予厚望，但他執政後卻陷入盲目復古的迷思，試圖強行恢復周朝制度。他不顧現實，頻繁更改官職名稱與地名，甚至推行不切實際的「王田制」與四次失敗的幣制改革。這些混亂政策嚴重擾亂社會金融，不僅得罪了掌握實權的地主豪強，更讓基層農民生存環境雪上加霜，社會經濟全面崩盤。

王莽不切實際的改革制度，讓基層農民生存環境雪上加霜，社會經濟全面崩盤。（圖／翻攝自百度百科）

【天災、人禍、戰亂交織 國家陷入全面失控】

最慘的是，制度混亂之際又遭遇極端氣候，黃河數次驚人決堤改道，導致北方流民遍野。同時，邊疆少數民族趁虛而入，內憂外患在短時間內同步爆發。各地農民起義（如綠林、赤眉軍）此起彼落，各方勢力為了爭奪大權互相征戰，使整片神州大地陷入空前的無政府狀態與血腥屠戮。

【15年動亂人口驟減 4千萬人消失在歷史洪流中】

直到劉秀異軍突起建立東漢，這場動亂才宣告落幕，但和平的代價卻是舉國震驚。根據史料推估，西漢末年全盛期約有5,900萬人口，到了東漢初年竟只剩下約2,000萬人。這象徵著在短短15年內，近4,000萬人死於飢荒、無情戰火與大規模瘟疫。

這場悲劇不只是單純的朝代更替，更是中國史上最慘烈、最沉痛的一次人禍記錄。這段血淚史給後世留下的，除了王朝興衰的唏噓，更多是對權力傲慢與錯誤改革的深刻警示。

