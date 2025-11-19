中國司長大內宣！手插口袋冷傲退日本外交官

▲日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤，會後傳出一段中方官員「手插口袋」神色傲慢，日方官員低頭聽話的畫面。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發北京不滿，中日關係降至冰點，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤，會後傳出一段中方官員「手插口袋」神色傲慢，日方官員低頭聽話的畫面，在中國社群媒體上引發熱議，日本專家分析，這張照片是中方刻意擺拍用於對內宣傳。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日赴中，18日與中國外交部亞洲司長劉勁松在北京磋商。據中國官媒《央視》播出的畫面，可以看到劉勁松與金井正彰一起步出大門，兩人臉上都沒有笑容、表情嚴肅，劉勁松雙手插褲子口袋，神情帶有一絲傲慢的對金井說話；金井則是偏著頭在聽翻譯說話，頻頻點頭、表情嚴肅。但也因此被抓拍到一張「中國官員手插口袋看著日本官員，日本官員低頭聽話」的巧合照片。

在中國社群平台「微博」上，「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」、「中方雙手插兜見日方稱天冷不便握手」等話題引發中國網友熱議，「表面點頭哈腰，背後復活軍國主義納粹主義，要堅決痛擊」、「有人拍照要記住插袋」、「這樣感覺像在訓下屬」。

日本富士新聞網（FNN）報導，內閣官房長官木原稔今（19日）在記者會上表示，「已經就媒體安排（press arrange）沒有與日方適當協調一事，向中國方面提出適當交涉」。

產經新聞也報導，日本無黨籍眾議員松原仁批評，「從這無禮的態度再次認識了共產中國的野蠻。對鄰國日本國民的人權態度輕視，令人對北京政府的威權主義感到厭惡」。來自蒙古的靜岡大學教授楊海英分析，「中國人民看到這樣的畫面恐怕會感到滿足，認為『我們是大國』，但這樣只會令全世界更厭惡。」

日本經濟新聞美洲總局局長大越匡洋也在X發文指出，指出這個畫面很可能是經過中國算計的擺拍，就算在中國也不可能以這種姿態出現在鏡頭前，劉勁松的態度「是經過縝密計算的無禮」，雖然很老套，但是對中國的國內宣傳很重要。

中國網友則解讀說，劉勁松被拍到的畫面，都是手插口袋、手背在身後，是要避免傳達「握手言和」的假像，表明中方拒絕給予友好姿態，而劉的衣著是「五四青年裝」搭配中國國徽，也是要呼應反帝愛國運動的歷史，要強調主權立場不可妥協。

