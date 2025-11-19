中國司長談判後手插口袋 日網友批態度惡劣

（中央社記者戴雅真東京19日專電）針對日本首相高市早苗「台灣有事」說，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨天與中國外交部亞洲司長劉勁松在北京磋商。劉勁松結束後一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井正彰交談。日媒評論，不難看出這是在「演出」傳喚日本前來接受抗議的效果。

從央視昨天傍晚播出的畫面中，可以看到劉勁松和金井正彰一起步出正門的畫面。劉勁松面色凝重、雙手插在褲袋裡對金井講話。一旁的金井則是偏頭在聽翻譯說話。於是，日方微微低頭、中方手插褲袋擺出壓迫姿勢的畫面，就被媒體捕捉下來。

這一幕也在日本電視台晚間新聞時段播出，日本網友對於劉勁松的態度紛紛評論，「態度也太惡劣了」。

有網友說，「把手插在口袋裡走路，感覺好差」、「這個姿勢全世界都看到了」、「簡直太離譜」、「看起來就像是日本人正在被中國人罵一樣」、「這是典型混混在恐嚇的姿勢」、「是故意對著鏡頭這樣做的吧」、「這完全就是在故意演出很生氣的樣子」。

日本也有電視節目討論劉勁松的「擺拍」行為。朝日電視台中國總局局長冨坂範明表示，「他（劉勁松）穿的也是這種特別中式的服裝，還把雙手插在口袋裡，故意讓日本媒體拍到這個畫面。這是要以影像直接傳達『14億中國人都在憤怒』的訊息」，「以及暗示在台灣議題上絕不讓步」。

讀賣新聞報導，答詢引發中國抗議後，高市早苗雖然表示，「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」，但提到她當時具體舉例需要反省，今後會避免明確假設特定情況，試圖平息爭端。官房長官木原稔也強調，日本在台灣議題的立場沒有變化。

然而，中國並未收手，把高市的答詢解讀為日本暗示會武力介入，並警告若不撤回答詢，「後果將由日方承擔」。

報導指出，由此看來「中國正在演出一場，使日本看似在台灣議題上單方面升高緊張的宣傳戰」。

日本外務省高層認為，這是自2012年沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）「國有化」以來最激烈的一次日中齟齬，並推測「中國大概下了決心要追究到底」。

2012年時，中國也曾表示「後果由日本承擔」，之後開始在釣魚台列嶼周邊海域常態化巡航。這次中國的目標可能也是削弱日本的國際信譽，同時加大對台灣施壓。

這次的日中局長級磋商，自民黨內部傳出「難道是去道歉的嗎」的批判聲。對此，日本政府強調這僅是雙方慣例性的互訪。（編輯：張芷瑄）1141119