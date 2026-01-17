中國同日兩起火箭發射失利 長征三號乙、谷神星二號任務接連告敗

中國一日內兩起火箭發射失敗，引發網友討論。 圖：翻攝自@raz_liu

[Newtalk新聞] 中國 16 日接連發生 2 起火箭發射失利事件。首先是搭載實踐 32 號衛星的長征三號乙運載火箭在升空後出現異常，宣告任務失敗；隨後，中國民營航天企業星河動力旗下的谷神星二號火箭，於首次飛行試驗中同樣因飛行異常而告失利。

中國官媒《新華社》報導，當天凌晨 0 時 55 分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射實踐 32 號衛星，但火箭在飛行過程中出現異常，發射任務宣告失利，相關原因仍在進一步分析與排查中。

根據中國公開資料顯示，在此次事故發生前，長征系列運載火箭已連續 5 年、共 296 次發射任務均告成功。長征三號乙是長征系列中發射次數最多的型號，也是首個發射次數突破 100 次的型號，截至目前累計發射 115 次，其中 112 次成功。

同日中午 12 時 8 分，中國民營航天公司星河動力所研製的谷神星二號民營商業運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火升空，但隨後出現飛行異常，首次飛行試驗任務宣告失利，成為中國當天發生的第 2 起火箭發射失敗案例。

值得注意的是，在此之前，星河動力的谷神星一號海射型遙七運載火箭於 16 日成功升空，順利將天啟星座 06 組衛星送入預定軌道，顯示中國商業航天近期仍呈現成功與挫敗並存的發展狀態。

