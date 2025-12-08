中國向俄羅斯購買武器 烏媒揭真實目的竟是「對台行動」

即時中心／温芸萱報導

烏克蘭媒體取得俄羅斯外流文件指出，中國自2022年起透過祕密管道向俄國採購軍備，目標是提升解放軍空降兵戰力，以備未來可能攻台。文件顯示，中國在俄全面入侵烏克蘭後提出軍購請求，要求取得空降部隊專用武器與裝甲車輛。俄方國有軍火出口公司隨後安排展示與交涉，雙方在2023年簽訂多項軍事協議。報導強調，這些交易既為受制裁俄國軍火商帶來收益，也讓中國空降部隊持續強化作戰能力。

據《中央社》報導，烏克蘭媒體日前取得俄羅斯流出的文件指出，中國自2022年起透過秘密管道向俄國採購軍備，目的是提升解放軍空降兵作戰能力，以備未來可能對台行動。

根據這些文件顯示，俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭後不久，便接獲中國的軍購申請。中國當局希望取得一整套專供空降部隊使用的武器系統與裝甲戰車，相關請求編號為ZH2022-Y53，送達日期為2022年4月7日。

文件還指出，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSMTC）在三週後指示國有武器出口企業羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport），向中國代表展示可空投的戰鬥車輛。這家公司負責俄羅斯所有對外武器銷售。

一年之後，中國代表團於2023年4月訪問莫斯科。據悉，這只是中俄多場軍事會議之一，期間雙方簽署多項協議，促成烏克蘭戰爭後的中俄軍事交易。

報導指出，這些軍售合約為受制裁的俄羅斯軍火商帶來收益，而中國則取得武器與裝備，加強空降部隊戰力，為可能的對台行動做準備。

