中國向立陶宛喊話：溝通的大門始終敞開

（中央社台北6日電）中國外交部發言人林劍今天說，中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中、立關係的正常化積累條件。

據環球網，中國外交部下午舉行例行記者會，路透社記者提問：立陶宛新任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）3日表示，當年立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是一個戰略錯誤。中國是否會考慮全面恢復與立陶宛的外交關係？需要滿足哪些條件才能恢復關係？林劍在答覆提問時作以上表示。

廣告 廣告

2021年11月，立陶宛批准台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國隨即將兩國關係降至代辦級，召回駐立陶宛大使，並對多項立陶宛商品祭出進口限制，許多合作項目被叫停或無限期延後。

魯吉尼涅3日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時以「錯誤」形容立陶宛准許設立台灣代表處，並宣稱此舉未與美國或歐盟協同，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

外交部5日透過新聞稿重申，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。

外交部強調，台灣自設處以來與立國政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，之後將持續與立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1150206