中國向聯合國安理會告狀「台灣有事」慘遭嗆爆 外交部發聲了

日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，雙方在此議題多次交鋒。中國駐聯合國常代傅聰曾致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），宣稱日方若以武力介入台海，將行使自衛權；近日他又於聯合國安理會指責日方應「撤回發言」，並稱其講不出「台灣是中國的一部分」，遭日本常代山崎和之回擊「沒有根據的發言」。對此，我國外交部表達嚴正關注。

外交部今日舉行例行記者會，台灣日本關係協會副秘書長王郁慧進行業務簡報，並回答媒體提問。她重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，雙方互不隸屬，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，這是國際社會公認的客觀事實以及現狀。

此外，王郁慧強調，日本政府對台灣地位的立場從來沒有改變，日方一貫立場就是理解並尊重中國在1972年日中聯合聲明，主張台灣是中華人民共和國領土不可分割的一個部分，但從來沒有承認台灣是中華人民共和國的一部分。

