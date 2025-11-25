中國向聯合國控高市發出武力威脅 日大使駁：毫無根據的錯誤說法

日本首相高市早苗對台灣有事發言引發中國不滿後，中國駐聯合國大使傅聰隨即致函聯合國稱「日本對中國發出武力威脅」，為此，日本駐聯合國大使山崎和之24日也致函聯合國祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)嚴斥中國曲解高市早苗對台灣的相關發言，強調北京信中提出的指控「與事實不符、毫無根據」。

《共同社》、《彭博社》報導，山崎和之在信中駁斥中方指控，表示「中國主張日本在未受到武力攻擊的情況下行使自衛權的說法是錯誤的」，並重申日本對台立場自1972年《日中聯合聲明》以來未曾改變，期盼台灣問題能透過對話和平解決。



日本政府發言人木原稔25日上午也呼應了上述說法。木原稔在記者會上說：「無法接受中方在事實上不正確的主張，日本政府有必要堅定反駁並清楚傳達此事。」

中國常駐聯合國代表傅聰日前致函聯合國秘書長古特雷斯，針對日本首相高市早苗11月7日針對台灣有事的談話展開更廣泛的外交回應，傅聰在信函中表示，高市的言論是「日本首次對中國發出武力威脅」。

而日本駐聯合國大使山崎和之則在信中回應表示：「日本的基本防衛政策是採取被動的防衛姿態，屬於專守防衛，與中方的主張相反。」山崎指出「中國認為日本在未發生武力攻擊的情況下也要行使自衛權，這是錯誤的」。

此外信函表示日本對於台灣的立場自1972年《日中聯合聲明》以來始終未變，期待台灣問題通過對話和平解決。信函還表示，中方縮減日中間人員、經濟交流和水產品貿易，表明日本「將通過對話冷靜應對」。

不過山崎在信中也表達了日本對中國軍事擴張以及其在亞太地區日漸強勢表達擔憂，山崎和之指出：「令人遺憾的是，在當今世界，某些國家持續以不透明方式大幅擴張軍事能力。此外，也有國家在鄰國反對的情況下，仍企圖以武力或脅迫手段單方面改變現狀。」

聯合國秘書長發言人杜雅里克24日就惡化的日中關係表示，「重要的是透過對話緩和緊張局面」，至於如何處理傅聰的來函，杜雅里克表示將履行與成員國共享的職責。