中國否定舊金山和約？ 王定宇直言：不願面對「台灣不屬於你」

民進黨立委王定宇。 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國外交部近日聲稱「舊金山合約對中國非法無效」，引發國際與台灣各界關注。民進黨立委王定宇今（2）日痛批，中國此說法邏輯荒謬，若北京認定舊金山和約無效，那就等於主張日本放棄台灣不算數，「照中國的邏輯，台灣現在還是日本國的一部分？」他質問：「台灣人該憤怒？還是興奮？」

王定宇表示，日本首相高市早苗日前在國會辯論時已清楚說明，日本依舊金山和約放棄台灣，但日本沒有權力為台灣的法律地位做最後認定。然而中國卻接連否定舊金山和約，聲稱該條約「非法無效」，等同否定日本放棄台灣的國際法程序，反而間接製造出台灣仍屬日本的荒唐結論。

他指出，中國真正的不滿源自「舊金山和約並沒有把台灣交給中共」，因此北京才想推翻國際規則，把不符自身利益的條約通通視為無效。「把合約隨時說無效、規則隨時推翻，這樣的中國才是國際最大不安因子。」

王定宇最後反問並列出四種選擇，包括：一、台灣曾為日本領土50年，台灣是日本的一部份；二、台灣曾為荷屬福爾摩沙38年，台灣是歐盟荷蘭的一部分；三、台灣自1949年開始，同島一命歷經白色恐怖到民主化直選總統已經超過77年，台灣是主權獨立國家，現狀叫中華民國，未來由台灣人民決定。

最後第四點，王定宇給的選擇是「台灣從未被中華人民共和國治理過，台灣是中國的一部份。」你希望台灣的國家狀態為何？

