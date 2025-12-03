中國否認《舊金山和約》 林佳龍、蔡明彥接力：中國未擁有台灣主權、兩岸互不隸屬

外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥備詢。廖瑞祥攝



日本首相高市早苗在發表「台灣有事」言論後，中國高度不滿，後續高市也在國會也談及1951年簽訂《舊金山和約》後，日本就放棄了對台灣的主權，它也沒有地位去主張台灣的主權，但中國外交部怒指《舊金山和約》非法無效，國安局長蔡明彥今天（12/03）表示，沒有必要陷入中共相關語彙的爭辯。，重點在於目前的政治現實，「台海兩岸互不隸屬」就是目前的政治現實，無論中共對國際條約做何詮釋都改變不了此一政治現實。而林佳龍答詢時則表示，這一點又表示出中國在國際法上並未擁有台灣主權，因此刺痛中國的心。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲上午首先質詢國安局長蔡明彥，問及中國否認《舊金山和約》等議題，蔡明彥表示，中共秉持「一個中國原則」，因此對於國際條約往往都按此原則進行他們自己的詮釋，也片段式選擇國際條約來支撐他們自己的論點。

蔡明彥也強調，沒有必要陷入中共相關語彙的爭辯。他並認為，重點在於目前的政治現實，「台海兩岸互不隸屬」就是目前的政治現實，無論中共對國際條約做怎樣的選擇或詮釋，都改變不了此一政治現實。

外交部長林佳龍（右）2025.12.03赴立法院外交及國防委員會專題報告並備詢，左為國安局副局長張元斌。郭宏章攝

民進黨立委陳俊宇則對質詢外交部長林佳龍，問該如何解讀日本首相高市早苗解讀《舊金山和約》的相關意涵，是否也能藉此來判斷，日本將定調「台灣問題國際化」，同時也否定中共對台灣的相關敘述？

林佳龍表示，因應中共的「3個80週年」的法律戰，當然其背後當然是在鋪陳以武力犯台的法理基礎，林佳龍強調，外交部在這一年來也積極在國際上 ，除了針對聯合國大會第2758決議文的解釋，包括中共的扭曲，跟我們得到各友盟的支持以外，就是這幾個包括涉及到《舊金山和約》的簽訂跟效力的問題。

林佳龍指出，日本首相高市早苗在國會正式的對日本的立場，很清楚的表達，因為在《舊金山和約》之後，日本就放棄了對台灣的主權，它也沒有地位去主張台灣主權的問題。就這一點上來講，當然某種程度來講，為什麼引起中國那麼大的反彈，這就表示在這之前，其實中華人民共和國它跟台灣的關係，並沒有在國際法上擁有台灣的主權，這一點當然又刺痛了中國方面。

林佳龍強調，對於台灣來講，中華民國台灣，在整個後來的政治發展裡面，我們是有一套對於台灣地位的看法，除了兩岸互不隸屬之外，台灣經過一個民主化，中華民國政府在台灣，作為一個主權國家，它具備一切的條件。以這個方式來進行，台灣主權屬於國民全體，不是停留在1951年《舊金山和約》簽署的當時，我們也不是說就支持「台灣地位未定論」，那是在那個時空、那個環境下有這樣一個國際條約，是有其效力。

