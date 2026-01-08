中國吳姓船長過失毀壞海纜判刑賠款 海巡署強制出境

（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）中國籍吳姓船長去年10月駕駛漁船毀壞台馬第二海纜，經連江地院依過失毀壞海纜纜線罪判刑3個月得易科罰金，且已賠償中華電信25萬元損失，海巡署上午會同移民署，強制吳男出境至中國。

福建連江地方法院刑事判決書指出，中國籍吳姓船長於去年10月7日晚間，駕駛「閩連漁60138」漁船，在東引機房北方外海約4.2浬處，進行海網捕撈作業，導致拖網纏繞海底沉船遺留錨鈎，拉扯中毀壞台馬第二海纜（TDM2）其中2芯。海巡署第10海巡隊獲報後，派艇前往查緝並帶回吳男。

根據判決書，吳男任「閩」船船長多年，本應注意作業海域已設置電信網路，但仍在電子海圖顯示纜線位置下，疏忽未注意而毀壞海纜，造成中華電信損失。但考量吳姓船長偵查中即坦承犯行，且與中華電信達成和解，依犯過失毀壞海纜纜線罪判3個月有期徒刑，可易科罰金。

根據判決書，吳男已與中華電信公司和解，賠付中華電信修復費用新台幣25萬元。吳男與在連江地院判決確定後，連江地檢署證實，吳男的易科罰金已繳清。

海巡署今天發布新聞稿表示，陸委會已核准吳男出境事宜，今天上午9時40分，會同移民署由南竿福澳港，循小三通模式，強制吳男出境至中國福州黃岐港。

海巡署指出，台灣為民主法治國家，司法機關秉持公正客觀立場，嚴格依據科學證據認定事實，落實「故意歸故意、意外歸意外」原則。

海巡署表示，相較本案法院認定為過失，去年2月「宏泰58」貨輪破壞台澎3號海纜案，王姓船長因經調查確認為故意破壞我國海底電纜，最終遭判有期徒刑3年定讞，足見台灣司法獨立，且量刑標準分明。

海巡署透過新聞稿強調，海底電纜為台灣重要關鍵基礎設施，將與檢察等機關密切合作，結合科技監控與巡防能量，嚴格取締斷纜事件。若遇任何破壞海纜的非法行為，一定會迅速攔停檢查，並報請檢方指揮偵辦，全力守護海纜安全與韌性。（編輯：林恕暉）1150108