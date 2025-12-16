中國品牌夾殺！掃地機器人始祖iRobot市占狂瀉 股價一日跌破70%

財經中心／王文承報導

Robot於14日正式向法院聲請破產保護，並規劃由其中國主要供應商與代工夥伴接手經營，同時退出股市。消息一出震撼市場，iRobot股價週一開盤即崩跌72%，盤中一度暴挫75.2%，終場收跌72.7%。（示意圖／資料照）

隨著科技快速演進，現代人生活節奏愈來愈忙碌，無法天天整理居家環境，掃地機器人成為不少家庭的清潔幫手。然而，曾開創家用掃地機器人市場的先驅品牌「iRobot」，近日卻傳出重大財務危機。iRobot於14日正式向法院聲請破產保護，並規劃由其中國主要供應商與代工夥伴接手經營，同時退出股市。消息一出震撼市場，iRobot股價週一開盤即崩跌72%，盤中一度暴挫75.2%，終場收跌72.7%。該公司市值巔峰時曾高達35.6億美元，如今風光不再。

掃地機器人始祖遭中國品牌夾殺 股價一日跌破70%



iRobot預計將在2026年2月前完成破產重整程序。根據公司公告，已與擔保債權人及主要代工廠——深圳杉川機器人公司（Shenzhen PICEA Robotics）與香港杉川公司（Santrum Hong Kong，合稱Picea）簽署《重整支持協議》。Picea在中國與越南設有研發與生產基地，全球員工人數超過7,000人。

依照協議內容，Picea將取得iRobot100%股權。iRobot指出，此安排可大幅改善財務結構，確保公司持續營運，並維持全球業務布局。

iRobot執行長Gary Cohen表示，這項交易將強化公司財務基礎，確保消費者、客戶及合作夥伴的業務連續性。公司也強調，在破產重整期間，所有業務將維持正常運作，包括應用程式功能、客戶服務、全球合作夥伴關係、供應鏈合作，以及已出貨與在途產品的支援，皆不受影響。

為確保營運不中斷，iRobot已向法院提出多項常規動議，內容涵蓋履行對員工的承諾，並按時支付供應商及其他債權人於重整前、期間及之後的相關款項。

待法院批准交易後，iRobot將在Picea旗下轉為全資私人公司，普通股將不再於那斯達克或任何全國性證券交易所掛牌交易。公司也坦言，若第11章破產重整計畫最終獲准，現有普通股股東將無法取得重整後公司的任何股權，所有已發行股票將成為壁紙，投資恐面臨全數歸零。

iRobot成立於1990年，由麻省理工學院團隊創立，2002年推出Roomba系列產品，成功開創家用掃地機器人市場，全球累計銷量達數百萬台，巔峰時期市佔率一度超過80%。

然而隨著市場競爭白熱化，中國品牌強勢崛起。根據IDC數據，2025年前三季全球掃地機器人出貨量年增18.7%，全球前五大品牌全數由中國廠商包辦，iRobot市佔率已降至7.9%，正式跌出前五名行列。

