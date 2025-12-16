中國品牌夾殺！掃地機器人始祖iRobot市占狂瀉 股價一日跌破70%
財經中心／王文承報導
隨著科技快速演進，現代人生活節奏愈來愈忙碌，無法天天整理居家環境，掃地機器人成為不少家庭的清潔幫手。然而，曾開創家用掃地機器人市場的先驅品牌「iRobot」，近日卻傳出重大財務危機。iRobot於14日正式向法院聲請破產保護，並規劃由其中國主要供應商與代工夥伴接手經營，同時退出股市。消息一出震撼市場，iRobot股價週一開盤即崩跌72%，盤中一度暴挫75.2%，終場收跌72.7%。該公司市值巔峰時曾高達35.6億美元，如今風光不再。
掃地機器人始祖遭中國品牌夾殺 股價一日跌破70%
iRobot預計將在2026年2月前完成破產重整程序。根據公司公告，已與擔保債權人及主要代工廠——深圳杉川機器人公司（Shenzhen PICEA Robotics）與香港杉川公司（Santrum Hong Kong，合稱Picea）簽署《重整支持協議》。Picea在中國與越南設有研發與生產基地，全球員工人數超過7,000人。
依照協議內容，Picea將取得iRobot100%股權。iRobot指出，此安排可大幅改善財務結構，確保公司持續營運，並維持全球業務布局。
iRobot執行長Gary Cohen表示，這項交易將強化公司財務基礎，確保消費者、客戶及合作夥伴的業務連續性。公司也強調，在破產重整期間，所有業務將維持正常運作，包括應用程式功能、客戶服務、全球合作夥伴關係、供應鏈合作，以及已出貨與在途產品的支援，皆不受影響。
為確保營運不中斷，iRobot已向法院提出多項常規動議，內容涵蓋履行對員工的承諾，並按時支付供應商及其他債權人於重整前、期間及之後的相關款項。
待法院批准交易後，iRobot將在Picea旗下轉為全資私人公司，普通股將不再於那斯達克或任何全國性證券交易所掛牌交易。公司也坦言，若第11章破產重整計畫最終獲准，現有普通股股東將無法取得重整後公司的任何股權，所有已發行股票將成為壁紙，投資恐面臨全數歸零。
iRobot成立於1990年，由麻省理工學院團隊創立，2002年推出Roomba系列產品，成功開創家用掃地機器人市場，全球累計銷量達數百萬台，巔峰時期市佔率一度超過80%。
然而隨著市場競爭白熱化，中國品牌強勢崛起。根據IDC數據，2025年前三季全球掃地機器人出貨量年增18.7%，全球前五大品牌全數由中國廠商包辦，iRobot市佔率已降至7.9%，正式跌出前五名行列。
更多三立新聞網報導
韓網紅來台驚見1現象 怒喊想撕護照：逃出窒息籠子！原因曝眾人狂點頭
開盤／月線告急！台股大盤暴跌逾2百點 外資空襲台積電跌15元
高薪非萬靈丹？年收3千萬醫因「1惡習」釀妻離子散 背債打7份工維生
強到沒對手？台積電全球市占率破7成「狠甩三星」 拉開距離2大關鍵曝光
其他人也在看
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 8
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 54
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台股主動式ETF新登場 年底ETF除息潮來臨 14檔產品聚焦12月中旬 非農、CPI與美光財報齊發｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦台股主動式ETF新登場，提供投資人因應震盪的新選擇；年底ETF除息潮來臨，14檔產品聚焦12月中旬；以及非農、CPI與美光財報齊發，全球市場迎重要觀察周！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 2
大同多事之秋 營運挑戰艱鉅
大同今年營運可說屋漏偏逢連夜雨，4月遭工程會停權三年，公家標案案源出現大缺口，近日與中國華映間的官司又遭大陸法院判賠約131億元定讞，今年恐出現每股高達6元虧損泥淖。三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同後，營運挑戰更形艱鉅，如何擺脫「大同只能靠處分資產獲利」的標籤，考驗新經營團隊的能力。工商時報 ・ 1 天前 ・ 20
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
AI液冷全面爆發！花旗強烈看好「2家散熱大廠」 這檔Q3 EPS季增515%超亮眼
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI科技急遽發展，對算力的要求也越發高漲，在伺服器熱設計功耗（TDP）不斷成長的情況下，散熱模組規格正逐漸自氣冷轉往...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
鴻海跌近3%陷220元保衛戰 分析師曝3關鍵勸：介入先別急
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（15）日股價持續走弱，一度觸及220.5元、跌幅約2.8%，與護國神山台積電（2330）同為龍頭權值股中跌勢較重的個股。啟發投顧分析師郭憲政強調，籌碼面、技術面、消息面短期都不利鴻海，暫陷空方控盤格局，股價可能回測210元以下融資斷頭價，若要介入建議先停看聽。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 2
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 17 小時前 ・ 161
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
投信年底火力全開？資金鎖定6檔作帳黑馬 AI之外「這檔重電股」意外成焦點...投資人震驚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導距離年底封關只剩最後十多個交易日，投信為了衝刺年度績效，作帳動作明顯加溫。隨著台股本周再創歷史新高，部分個股不僅沒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
快訊／變壁紙前快退場！美股開盤「它」崩68％
美股AI題材氣氛仍偏低迷，是否出現回檔有待觀察。其他較重大的消息，掃地機器人大廠iRobot（IRBT.US）宣告破產，未來將轉為私人公司，普通股下市不再那斯達克交易，開盤股價一度崩68％，擁有其股票者需注意。另外，本週還有多項經濟數據出爐可關注。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 3
《基金》他甩賣50張00919 老手斷言跳錯車
【時報-台北電】季配高息人氣指標00919（群益台灣精選高息）除息秀明（16）日登場，近日股價明顯轉強，引發存股族好奇，紛紛表示「今天漲好多」、「強到沒朋友」，還有網友逢高調節，一口氣出脫50張，以每張獲利1000元計算，對5萬元秒入袋大感開心。投資專家則認為，金融股今年獲利優異，明年受惠降息循環表現還會更好，現在其實是高含金ETF的好買點，不建議跳車金融股與高息ETF。 理財達人《要不要來點稀飯套餐》就上周五（12日）股價走勢表示，00919日漲0.96%，不僅優於00878（國泰永續高股息）的0.52%，也高於0056（元大高股息）與0050（元大台灣50）各0.33%、0.16%的表現。 至於為何00919會漲這麼多？他分析價格明顯溢價、成分股大漲帶動淨值與股價上漲是可能的2大原因，但因為00929在12日淨值為22.25元，高於收盤價的22.17元，仍處折價狀態，顯然不是市場亂追價導致。 因此，00919日漲0.96%的主因，來自「成分股表現」推升，由於40檔成分股中，日漲超過1%的就有14檔，其中以第11大持股漢唐上漲5.46%最多，但前3大成分股為國泰金、中信金、富邦金，由時報資訊 ・ 22 小時前 ・ 2
外資大倒ETF！0050慘遭提款44億元達連3賣 「這檔」也被倒破6萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（15）日終場下跌331.08點，收27866.94點，跌幅1.17%，成交金額為4375.9億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
AI概念股失寵拖累大盤 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]投資人正在正密切關注即將公布的11月就業報告，以及本週一連串經濟數據，以協助市場評估2026年降息預期。美股週一（15日）全數收黑，其中由於人工智慧（AI）概念股的關鍵個股承...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
PCB飆股金居再列注意股！遭強制自結11月EPS 0.52元 年增79%
金居再列注意股！PCB電解銅箔廠商金居（8358）上周解禁，不過股價多次達公布注意交易資訊標準，（15）日公布自結獲利，11月單月每股盈餘為0.52元，年增79.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 發起對話