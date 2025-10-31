中國品路由器TP-Link 商務部等6機關聯手調查指威脅國安 提議禁售

華盛頓郵報30日引述消息人士指出，商務部、國土安全部、司法部、國防部等單位經過長達數月的風險評估之後，聯手提議禁止數百萬美國家庭正在使用、市場銷路最佳的路由器TP-Link，理由是其製造商與中國關係密切，產品恐對美國構成國安威脅。報導指出，如果TP-Link路由器遭到禁用，將成為美國消費史上規模最大的產品禁用案例之一。

報導指出，包括商務部在內等六個機關在跨部會提議中要求禁售加州爾灣(Irvine)TP-Link Systems公司的路由器產品。TP-Link Systems雖然已從中國的TP-Link Technologies分拆，但持續持有原本中國公司的資產。TP-Link Systems發言人希爾瓦里歐(Ricca Silverio)說，TP-Link堅決否認聲稱路由器產品危害美國國家安全的指控。

廣告 廣告

知情人士說，商務部最後也可能決定不對TP-Link路由器宣布禁令，或選擇與TP-Link協議其他解決方案。知情人士說，白宮支持禁令提案，不過也可能改變立場。

川普總統30日在南韓與中國國家主席習近平見面之後，消息人士表示，美國近期內發布TP-Link路由器禁令的可能性已經降低。一名知情人士說，川普政府把TP-Link路由器視為美中貿易談判的籌碼之一。

TP-Link路由器被商務部認定存有國安風險的原因在於路由器涉及敏感數據的處理，商務布官員認為TP-Link公司受到中國政府管轄或影響。但TP-Link Systems表示，過去三年公司已經跟中國的TP-Link Technologies徹底分開。

希爾瓦里歐說，TP-Link Systems擁有過去屬於TP-Link Technologies的某些工程、設計與製造能力，但獨立運作不受中國政府監督。她說，TP-Link Technologies只服務中國市場，位於美國的TP-Link Systems在美國有500名員工，在中國有1萬1000名員工。

根據的TP-Link Systems官方網站資料，直接銷售的家用路由器在美國市場占有率達36%。不過，其他機構的估計與國會證詞則推測其市占率超過50%。

更多世界日報報導

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫