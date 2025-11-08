中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。

法新社報導，英國國家打擊犯罪局（NCA）指出，現年37歲、居住英國的蘇炳海，與2023至2024年新加坡史上最大規模的洗錢案有關。

蘇炳海並未在新加坡的調查中被起訴。該案於2023年8月展開同步搜查，追回超過20億美元的犯罪資產。

英國國家打擊犯罪局5日和蘇炳海及其公司Su Empire Limited達成民事和解，將追回價值數百萬英鎊、被認定為「犯罪所得」的資產。

這項和解是在蘇炳海拒絕回應法院於4月要求他說明其英國資產來源的命令後達成。

將被追回的資產包括兩具異特龍（Allosaurus）化石（一對母子），以及一具於2024年12月以1240萬英鎊購得的劍龍（Stegosaurus）化石。

當局還將沒收位於倫敦市中心西敏區、去年以1570萬英鎊購入的9間公寓，以及2022年在拍賣會上以逾40萬英鎊購得的11件中國藝術品。

英國國家打擊犯罪局犯罪資產查扣部門負責人勃吉斯（Rob Burgess）表示：「雖然沒收恐龍化石較為罕見，但這證明犯罪所得法（Proceeds of Crime Act）的價值，不論可疑犯罪資產以何種形式存在，我們都能追回。」

「無論是現金、房產或恐龍化石，結果都是一樣的。」（編譯：林沂鋒）1141108