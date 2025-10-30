中國商務部公布川習會共識！301調查與反制互停1年 美續停24％關稅
川習會落幕，中國商務部今天也說明了中美雙方成果共識，內容較川普口述的更為完整，包括美方將取消針對中國商品（包括港澳特區商品）加徵的10%所謂“芬太尼關稅”，對中國商品（包括港澳特區商品）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。
此外，美方將暫停實施對華海事、物流及造船業301調查措施一年；美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。
中國商務部是在本月14日宣布，為反制美國對中國採取海事、物流和造船業301調查和限制措施，中方決定將韓華海洋株式會社旗下5家美國相關子公司，列入反制清單，禁止中國境內的組織、個人與其進行交易、合作等活動。
中國商務部指出，中美兩國元首剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論中美經貿關係等議題，並同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實兩國元首會晤重要共識。中美經貿團隊透過吉隆坡磋商，達成的成果共識主要有以下幾個面向：
一、美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的10%所謂“芬太尼關稅”，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。
二、美方將暫停實施其9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則一年；中國將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。
三、美方將暫停實施其對中國的海事、物流及造船業301調查措施一年；美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。
此外，雙方也就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等議題達成共識。
中國商務部說，雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。
中國商務部說，中美吉隆坡經貿磋商取得正面成果，充分證明雙方秉持平等、尊重與互惠的精神，透過進行對話與合作，能找到解決問題的方法。經貿磋商成果得來不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性與穩定性。
