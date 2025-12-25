中國商務部強烈抗議美國擬對晶片課關稅 已循管道提出嚴正交涉

中國商務部發言人何詠前。翻攝北京日報網站



美國川普政府本週二（23日）發布對中國半導體的「301調查」結果，認為中國貿易不公，應對中國晶片開徵晶片稅。雖然調查報告同時也有所緩和，晶片稅不會在2027年6月23日之前開始徵收，中方依舊反應強烈。中國商務部週四（25日）表示，已透過管道向美方提出嚴正交涉。

中國官媒新華社報導，中國商務部發言人何詠前週四（25日）在例行記者會中，被問到美國對中國半導體的301調查結果，目前稅率0%，但在18個月之後將會開始加徵未宣布的稅率，中方有何看法？

何詠前回答說：「中方注意到有關情況，已通過中美經貿磋商機制向美方提出嚴正交涉。中方不認同美方301調查的所謂結論，堅決反對美對華半導體產品加征301關稅。」

她進一步說：「美單邊關稅違反世貿組織規則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈，損害美國企業和消費者利益，損人不利己。」「倘若美方執意損害中方權益，中方將堅決採取必要措施，堅定維護自身權益。」

在另外一個問題中，記者問到北京字節跳動旗下的TikTok據報導已達成協議，將在美國成立合資新公司的狀況，何詠前說：「中國政府希望企業達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。」

她說：「為落實中美兩國元首通話重要共識，此前雙方經貿團隊在相互尊重、平等協商基礎上，就以合作方式妥善解決TikTok等問題達成基本框架共識。希望美方與中方相向而行，切實履行相應承諾。」

