中國商務部：將根據法律調整對加芥花籽反傾銷措施

（中央社台北17日電）加中領導人昨天在北京會談後，加方宣布達成相互降低商品關稅協議，又指預計中國3月1日前會降低加拿大芥花籽關稅。中國商務部表示，將根據有關法律法規，調整對加方芥花籽的反傾銷措施和對加國部分農水產品的反歧視措施。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與中國國家主席習近平昨天在北京會談後宣布，雙方達成相互降低商品關稅協議，加方允許最多4.9萬輛中國電動車進入市場，適用6.1%的最惠國關稅稅率。

卡尼又表示，預計在3月1日前，中國會將對加拿大芥花籽關稅由目前約84%降至約15%。

據中國商務部官網，中國商務部美大司負責人16日表示，注意到加方就有關中國電動汽車對加出口措施的表態。

該負責人表示，2024年加方對中國電動汽車加徵100%附加稅，中國對加出口電動汽車受到很大影響。根據最新調整安排，加方將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長。

該負責人表示，中方認為，這是加方朝著正確方向邁出的積極一步，對中國電動汽車開拓加市場是個好消息。希望加方積極履行有關承諾，同時繼續與中方相向而行，透過友好協商，為進一步拓展兩國電動汽車貿易和投資合作，創造更加公平、穩定、非歧視的環境。

該負責人又表示，中加本著合作精神展開了多輪磋商，努力壓縮問題清單。加方將就中國電動汽車、鋼鋁產品等採取的單邊措施以及中國企業在加投資營運個案等作出積極調整。

該負責人表示，相應地，中方將根據有關法律法規，調整加方關注的油菜籽（芥花籽）反傾銷措施和對加部分農水產品的反歧視措施。相信這些安排將對深化中加相關產業合作、增進兩國民眾福祉等發揮積極作用。

該負責人表示，為落實中加兩國領導人達成的重要共識，近期雙方圍繞各自關注的經貿問題在各層級展開了多輪密集磋商。雙方還就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等經貿問題形成積極共識。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150117