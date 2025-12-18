中國商務部：批准部分本國貿易商稀土出口通用許可

（中央社台北18日電）中國商務部發言人何亞東今天針對稀土出口管制及申請許可表示，目前部分中國稀土出口商已「初步達到申請通用許可的基本要求」，相關單位並已「收到並批准」了部分中國出口商提交的通用許可申請。

中國商務部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，何亞東在回答媒體提問時作上述表示，但在報導中，他並沒有提到外企向中方申請稀土出口的審查進度如何。

何亞東說，中方對稀土相關物項實施出口管制以來，主管部門向中國出口商進行了政策宣導。隨著相關出口和合規經驗的累積，部分中國出口商已「初步達到申請通用許可的基本要求」。據他所知，目前相關單位已「收到並批准」了部分中國出口商提交的通用許可申請。

另外，何亞東針對歐盟執委會11日宣布，對中國安檢設備供應商同方威視（Nuctech）啟動深入調查說，歐盟執委會近期密集對中國企業發起外國補貼規則（FSR）調查，先後對中車集團、同方威視發起深入調查。

何亞東宣稱，歐方甚至對中國數位平台進行「現場突襲檢查，做法惡劣，指向性和歧視性明顯」，中方對此強烈反對，希望歐方立即停止對包括中國在內的外國投資企業的無理打壓，審慎使用FSR調查工具，為在歐投資經營企業創造公平、公正、可預期的營商環境。

他並揚言，中方正密切關注歐方有關動向，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

何亞東並針對中國電動車被指向歐盟傾銷表示，中歐雙方正就此案展開磋商。中方的原則和立場是一貫的，願與歐方透過對話磋商妥善解決分歧，並推進達成行業整體解決方案。

他說，希望歐方與中方相向而行，確實落實中歐領導人會晤重要共識，「真正拿出誠意」，在先前努力的基礎上透過對話磋商盡早解決問題，相互照顧雙方合理關切，為中歐產業發展營造開放、穩定的市場環境。

同方威視（Nuctech）總部位於中國，隸屬於清華同方集團，而該集團由中國政府間接控制。同方威視生產人體和行李掃描儀，獲全球逾170個國家的機場和港口使用。但美國2020年公布構成安全威脅的中國科技公司黑名單，同方威視名列其中。

歐盟執委會日前指控，中國給予同方威視多項可能構成扭曲市場的補貼，使其取得競爭優勢，將對歐盟市場造成負面影響，因此對該公司發起外國補貼規則（FSR）調查。（編輯：邱國強/周慧盈）1141218