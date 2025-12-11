中國商務部：推動安世半導體荷蘭總部到中國協商

（中央社台北11日電）安世半導體主導權糾紛迄今未解，持續衝擊全球晶片供應鏈。中國商務部今天說，安世母公司聞泰科技已發函邀請安世荷蘭有關人士到中國協商，中方也已要求荷蘭經濟部推動安世荷蘭儘快派員。

根據中國商務部官網發布，中國商務部下午舉行例行記者會，荷蘭廣播電視協會記者提問：目前荷蘭與中國關於安世半導體（Nexperia）的談判進展如何？能否詳細說明中國如何確定哪些企業可以進口安世半導體的晶片？

中國商務部新聞發言人何亞東表示，最近一段時間以來，中方按照與荷經濟部磋商達成的共識，一直在積極推動聞泰科技儘快與安世（荷蘭）展開協商，解決企業內部糾紛。近日，聞泰科技向安世（荷蘭）獨立董事和股權託管人發出函件，邀請對方來中國就「企業控制權和恢復供應鏈穩定與暢通」展開協商，展現了解決問題的誠意。

他表示，中方已透過荷蘭駐中使館，要求荷蘭經濟部落實與中方磋商共識，推動安世（荷蘭）儘快派員來中國。

何亞東並表示，安世半導體問題是荷蘭政府對企業經營的不當行政干預引起的，荷蘭經濟部有責任切實採取建設性、實質性措施，撤銷行政令，推動安世（荷蘭）前高管從企業法庭撤訴，為企業內部協商創造有利條件。

他說，中方已採取切實措施，對合規的、用於民用用途的出口予以豁免，展現了維護全球半導體供應鏈安全穩定的負責任態度。希望荷方採取實際行動，推動解決安世半導體問題。

在此之前，中國商務部長王文濤8日在北京會見到訪的德國外長瓦德福（Johann Wadephul），雙方就中歐經貿關係交換意見。

針對安世半導體，王文濤表示，當前最重要的是荷蘭政府停止不當行政干預，盡快穩定半導體供應鏈，防止引發全球汽車、消費品產業的風險。

據中方發布，瓦德福表示，德國願在安世半導體問題上發揮作用，與中方一道，推動企業盡快找到長期有效的解決方案。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141211