中國商務部：稀土管制、港口費「休戰一年」
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30）日上午在韓國釜山舉行時隔6年的川習會，會後川普說稀土問題已經解決，中國商務部最新發布新聞稿指出，將暫停稀土出口管制相關措施與對美國船舶徵收港口費一年，並稱美國也會暫停實施50％穿透性規則的出口管制以及對中國相關船舶徵收港口費一年。雙方形同再度延長貿易戰休兵。
根據《澎湃新聞》報導，中國商務部以「答記者問」形式發布新聞稿，指出中美兩國元首剛剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關系等議題，同意加強經貿等領域合作。「中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識」。
隨後列出中美經貿團隊通過在馬來西亞吉隆坡磋商，所達成的主要成果共識：
一、美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征的10％所謂「芬太尼關稅」，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征的24％對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。
二、美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50％穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。
三、美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。
此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。
中國商務部表示，中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。
新聞說明
所謂的出口管制50％穿透性規則，就是指美國的「實體清單（Entity List）」規則。50％穿透性規定，讓實體清單上企業持股超過50％的子公司也被列入管制對象，該清單涵蓋了中國通信設備巨頭華為，以及在半導體、航太等廣泛領域的諸多中國企業。如果將持股50％子公司也納入，相當於將數千家企業延伸列入管制的實體清單中。當初北京祭出稀土管制時，就有許多專家分析是為了報復這項美方9月底新增的50％規定。
造船業301調查其實就是指美方針對中國相關船舶徵收港口費，中方的反制措施就是同樣針對美國相關船舶徵收港口費。
中國商務部所謂「10月9日公布的相關出口管制」就是指稀土管制，另外還包括了針對鋰電池材料相關物品與設備和技術實施的出口管制。
