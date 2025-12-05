中國商務部：若日方一意孤行 將採取反制措施

（中央社記者張淑伶上海5日電）日本首相高市早苗涉台言論風波已近一個月。中國商務部發言人何亞東昨天被問及是否會採取措施反制日本時說，如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。

環球網報導，中國商務部4日召開的例行新聞發布會上，何亞東回應日本媒體相關提問時表示，「關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。」

對於當前日企在中國投資問題，何亞東稱，中國始終是外商理想、安全、有為的投資目的地，包括日資企業在內的跨國公司都表示看好中國市場。今年以來，中國新設立外商投資企業數量5.4萬家，年增14.7%。

他說，中國始終堅持對外開放的基本國策，中共20屆四中全會作出了積極擴大自主開放，拓展雙向投資合作空間等系列部署。歡迎各國的投資者到中國投資興業。

高市早苗11月7日在國會指出，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿。中國政府從13日起提高批評日本的力道，呼籲民眾避免赴日旅遊、留學，還未上映日片全部暫緩上檔，數十起日本演藝人員演唱會遭到取消，民間交流叫停。19日起停止了月初才開放的日本水產品進口。

11月20日，中國商務部就曾被問到，中方是否考慮依據中國「反外國制裁法」等，對日本相關個人或實體採取經濟反制措施？當時發言人何詠前說，中方敦促日方收回「錯誤言行」；「如果日方一意孤行，繼續在錯誤的道路上越走越遠，中方將堅決採取必要措施，一切後果由日方承擔」。

高市早苗12月3日在參議院援引1972年「日中聯合聲明」表示，日本的立場「完全沒有任何改變」，中國外交部發言人昨天表示這是敷衍搪塞，「中方對此絕不接受」，仍要求撤回「台灣有事」說。（編輯：周慧盈）1141205