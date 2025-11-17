中國商品全球銷售第一 卻面臨經濟蕭條、愛國主義失靈困境

據中國《工人日報》統計，約2億中國人依靠打零工的不穩定工作，勉強糊口。（圖片來源／pixabay）

中國的聯想電腦世界銷售量第一，中國的四大手機品牌全球銷售合計市占率超過45％，中國的電動汽車擊敗許多歐洲車，中國人民更有錢了？並沒有。《紐約時報》最近刊登駐北京自由撰稿人高雨莘（Helen Gao）的一篇評論文章暗喻中國倡導的愛國主義不管用了，對外的強硬外表被戳破了，經濟和個人前景黯淡的絕望情緒瀰漫全中國。

廣告 廣告

文章開頭寫道，每個星期一的早晨，振奮人心的國歌都會從街對面的小學飄進她住北京的公寓，這種呼籲似乎有些多餘，以前中國經濟蓬勃發展，他們自然為自己的國家感到驕傲。

對經濟感到絕望的氣氛正在蔓延

如今，他們難以喚起這種自豪感。在日常生活的井然有序背後，一種隱隱的絕望氣氛正在蔓延。在社群媒體和私下談話中，人們常常談論同一類話題：失業、減薪和難以維持生計。

現在中國人生活在一個奇特的矛盾之中。

在國際上，中國看起來強大。中國是美國在塑造世界版圖上唯一的對手。近期，美國總統川普與中國國家主席習近平會晤，雙方宣布貿易休戰，進一步強化這種敘事，北京也樂於宣傳這種敘事：即一個團結一致、堅韌不拔的中國，能夠應對外部挑戰。

然而，在中國，這種強硬的外表被戳破了，經濟和中國人前景黯淡的絕望情緒瀰漫全國。這種自信滿滿的政府與疲憊不堪的民眾之間形成巨大反差，中國人用一句話概括自己的國家：「外強中乾」。

許多人現在深刻體會，正是那些讓中國在海外顯得強大的國家政策，正在損害中國人的利益。他們看到，北京政府更關心的是擴大全球影響力、主導出口市場，而不是解決他們家庭遭遇的經濟挑戰。

《人民日報》的社論被網民文章打臉

幾年前，北京政府對民企發起，打壓行動，被廣泛認為損害中產階級的生計。同時，政府卻將大量財政資源投入官方認為更具戰略意義的產業，例如電動汽車、太陽能和造船業。此外，中國加強對稀土金屬供應和加工的全球壟斷，也造成中國國內的空氣和土壤污染。

如今，民眾普遍感到憤慨，覺得自己成為政府沉迷世界霸權和超越美國的無聲受害者，這種情緒很可能會更深化。上個月北京發布的最新5年規劃（政府的經濟優先發展藍圖）明確表明，政府計劃加倍重視國家實力，而非公眾利益。

今年４月，隨著中美貿易戰愈演愈烈，《人民日報》發表社論稱，北京能夠抵禦美國的欺凌，是因為中國擁有系統優勢，例如能夠集中資源，投入到實現國家目標。

這番評論迅速在中國網路引發強烈反彈。一篇在社群媒體瘋傳的文章指出，儘管政府大肆宣揚愛國主義，但諸如找工作、吃飯、子女教育等日常困境卻「充滿艱辛」。作者寫道，贏得與美國的貿易戰，意味著「準備犧牲一部分人民的利益」，官方審查人員很快就封鎖這篇貼文以及其他類似貼文。

經濟陷入通貨緊縮的惡性循環

幾年前，中國人或許會出於政府數十年洗腦的根深蒂固愛國主義情緒，對《人民日報》這樣的社論表示[因賞，可如今，這種愛國主義幾乎被抱怨自身困境的聲浪所淹沒。

青年失業率居高不下，導致去年政府被迫修改計算方法，以降低失業率。即便如此，新的失業率數據仍然高得驚人。據估計，約有2億人依靠打零工的不穩定工作勉強糊口。

由於房地產市場持續崩盤，許多人的財產大縮水，消費者紛紛削減開支，使經濟陷入通貨緊縮的惡性循環。

經濟與就業的不安全感導致年輕人放棄結婚生子，加劇人口下降的趨勢。民眾的沮喪情緒也加大貧富差距，民眾對那些被認為利用經濟或政治關係謀取私利的不滿，而大多數人卻面臨著前途黯淡的困境。於是，近年來發生的一系列無差別持刀傷人事件和其他暴力攻擊事件也表明，一般民眾的心理健康問題正在惡化。

(原始連結)





更多信傳媒報導

聲援高市早苗 賴清德批中國「麻煩製造者」 卓榮泰喊出「台日結合成安全屏障」

中國駐日大使發言風波》美大使諷薛劍是未經訓練的狗 退役日將則回「日本國內中國人過多」

思想坦克》台積電揭示AI新紀元:以紀律擴張鞏固全球領導地位

