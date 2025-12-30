中國啟動史上最大規模圍台實彈軍演！演習面積與抵近距離皆創紀錄

中國大陸昨上午（29日）在台灣周邊啟動迄今規模最大的軍事演習，並首度在今天（30日）的圍台軍演中加入實彈射擊。（圖／翻攝自解放軍東部戰區）

中國大陸昨上午（29日）在台灣周邊啟動迄今規模最大的軍事演習，並首度在今天（30日）的圍台軍演中加入實彈射擊，藉此展示北京在衝突情境下切斷台灣對外支援的能力；與此同時，美國總統川普（Donald Trump）則淡化這次演習所帶來的威脅。台灣股市也未受演習影響，終場上漲0.9%。

據《路透社》報導，中國人民解放軍東部戰區昨宣布，已部署地面部隊、軍艦、戰鬥機與火砲，執行代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

實彈射擊演習將於30日持續進行，範圍橫跨中國海事局所劃設創紀錄的7個區域，無論在總覆蓋面積或接近台灣的距離，均超越過往演習規模。中國軍方原先曾表示，火砲射擊僅限於5個區域。

中華民國國防部指出，29日上午另有1個為期2小時的演習區域，該演習在台灣東部海域進行，且事前並未由中國方面對外公告。交通部則透露，圍台軍演將影響超過10萬名原訂搭乘國際航班的旅客，另有約80個國內航班確定取消。

這是中國自2022年以來的第6次大型軍事演習。2022年時，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿。此次演習亦緊接在北京以更強硬言辭宣示其領土主張之後，相關言論被視為回應日本首相高市早苗的「台灣有事論」。

在被問及30日的演習時，中華民國國防部參謀本部情報參謀次長室中將次長謝日升向媒體表示，國軍的運作原則是「以最壞情況為準備」，必須將所有可能情境納入考量。他指出，在台灣海峽周邊進行實彈射擊，不僅對台灣構成軍事壓力，也可能對國際社會及周邊國家帶來更複雜的挑戰與影響。

在「對外部勢力干預發出強烈訊號」的背景下，美國總統川普在佛州向記者表示，他並不擔心台灣周邊情勢，並強調自己與中國領導人習近平的良好關係。習近平曾表示，台灣與中國的「再統一」是不可避免的。

川普宣稱，他與習近平關係很好，但對方此次並未向他提及任何相關行動；他也補充說，自己不認為習近平會這麼做，顯然是指對台灣採取軍事行動。川普還稱，這些情況並未讓他感到擔憂，因為相關海軍演習在該地區已進行了20年。

此次演習距離美國宣布對台出售價值111億美元的武器僅11天，這是歷來最大規模的對台軍售方案。該決定引發大陸國防部抗議，並警告解放軍將採取「有力措施」回應。

對此，財團法人國防安全研究院研究員揭仲分析，中國此舉是在對外部干預發出強烈訊號，並特別提到中國已在台灣北方的3個區域「完全切斷」與日本之間的空中與海上連結。

分析人士指出，北京的演習日益模糊例行軍事訓練與攻擊前部署之間的界線，這種策略意在讓美國及其盟友在面對潛在攻擊時幾乎沒有預警時間。

中國軍方亦發布1段影片，畫面中出現自動化人形機器人、微型無人機與武裝機器狗對台灣發動攻擊，展示了中國此前從未公開展示過的未來科技。

解放軍軍事科學院研究員付征南向中國官媒表示，相關軍售將實質上使台灣的軍事體系成為美國軍事系統的「自然延伸」，將大幅增加中美之間發生直接對抗性衝突的風險。

中華民國政府譴責此次的演習，而國防部則在臉書上發布影片，展示多款武器系統，其中包括美國製造的M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（M142 High Mobility Artillery Rocket System「HIMARS」）。該系統屬於高機動性火砲，射程約300公里，在衝突情況下，理論上可打擊台灣海峽對岸的中國福建省沿海目標。

中華民國海巡署表示，已派遣大型艦艇在鄰近海域與大陸海警船隻對峙，並與軍方協調，以降低演習對航道與漁場的影響。國防部則指出，29日共有89架中國軍機、14艘軍艦與14艘海警船在台灣周邊活動，另有4艘軍艦在西太平洋被發現。

相關單位表示，部分中國艦艇在距離台灣岸外24海里、即所謂的毗連區（contiguous zone）內，與台灣艦艇發生對峙。國防部強調，國軍已處於高度戒備狀態，並準備執行「快速反應演習」，以便在演習轉為實際攻擊時迅速調動兵力。

中國國家廣播電視總局則表示，演習將聚焦於封鎖台灣關鍵的深水港口，包括位於北部的基隆港與南部、同時也是台灣最大港市的高雄。其中第1張海報似乎呈現中國正動員1支民用船隊，以協助對台行動。這些船隻配備斜坡與開放式甲板，可用於執行兩棲登陸作戰。

