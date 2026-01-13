中國啟動「量化寬鬆」？ 將向市場注資近300億美元 不良資產處置也展延

近期有消息稱，為了應對通縮可能帶來的危機，北京當局啟動了「量化寬鬆」的貨幣政策，計畫向市場注入約 297 億美元的資金，試圖推動經濟成長。 圖：翻攝自 @CryptoNobler X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國經濟發展面臨停滯，如何再次帶領經濟成長以鞏固執政合法性已經成為北京當局面臨的一大難題。近期有消息稱，中國政府計畫推動量化寬鬆政策，透過向市場注入近 300 億美元的資金以提振經濟，並同時延長了銀行轉讓個人不良貸款的期限，準備應對國內的信貸風險。

X 推主「新聞調查」指出，受到中國經濟發展停滯的影響，全國範圍內的各類型設計院開始面臨大規模的倒閉潮，相關現象已逐漸從區域性的危機逐漸演變為全國性的崩壞事件。「新聞調查」引用中國官方提供的統計數據稱，在 2019 年時，中國全國一共有約 2.37 萬間各類型的設計院，並於 2023 年時抵達產業巔峰，總數超過 2.9 萬間。

雖然北京當局也於 2023 年時解除新冠肺炎的疫情封控，但中國經濟並未就此迎來復甦，光是 2024 年一年，全中國就有約 1.2 萬間設計院面臨倒閉。「新聞調查」認為，按照中國國內的行業發展規律，中國在 2025 年一年的時間內可能倒閉 1 至 1.5 萬間設計院，預估最終設計院總數可能在 5 千間左右徘徊。

針對經濟發展面臨的瓶頸，中南海也決定採取行動，試圖透過變更貨幣政策的方式再次帶動經濟的成長。X 推主「0xNobler」表示，中國官方已經正式啟動了量化寬鬆的貨幣政策，試圖透過開啟印鈔機向市場注入 297 億美元 ( 折合新台幣約 9384.31 億元 ) 資金的方式，推動自身的經濟發展並化解通縮可能帶來的危機。然而，有網友補充稱，雖然中國當局已經開始執行寬鬆的貨幣政策，但截至目前為止，北京當局仍未承認啟動「量化寬鬆」。

另一方面，X 推主「財經真相」指出，由於中國民眾信用卡違約率不斷上升，中國國家金融監督管理總局日前向國內各大銀行與資產管理公司發布指導意見，允許各機構延長原訂於 2025 年年底截止的「不良個人貸款」與「不良單一客戶企業貸款」的轉讓與出售期限，預估這筆不良貸款的規模可能超過 3.8 兆元人民幣 ( 折合新台幣約 17.22 兆元 )。

網友認為，中國金融監管機構延長不良貸款轉讓或出售期限的行為，象徵著北京當局希望在經濟成長停滯的背景下，提升銀行機構的靈活性，並盡可能地加強應對資產品質持續惡化的能力。但也有網友諷刺地表示，即使國內民眾的不良貸款已經逼近 4 兆，但中國 A 股卻仍呈現「節節攀高」的趨勢，質疑 A 股大幅上漲的現象與中國政府的刻意操作有關。

