中國喊停赴日旅遊沒用 日本春節訂房增6成

▲時值中日關係緊張之際，中國政府呼籲國民近期避免赴日旅遊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論之後，中國連番祭出反制措施，中日緊張關係持續。不過儘管中國政府呼籲民眾暫緩赴日旅遊，即將在2026年2月到來的春節假期，日本飯店的訂房狀況仍十分熱絡，來自中國的住宿訂房數較前一年增加約六成，房價也同步上漲。

根據日本經濟新聞報導，據提供住宿設施訂房管理系統tripla（トリプラ）彙整日本全國1727家飯店的數據顯示，2026年春節期間（2月15日至23日），來自中國的飯店訂房件數，與2025年春節（1月28日至2月4日）的住宿數相比，增加了57%。

廣告 廣告

日本經濟新聞以國內城市飯店與商務飯店等10家大型業者為對象，調查2026年春節期間（截至12月15日）的訂房狀況，其中有3家公司表示「訂房件數已超過前年春節（即中國發布赴日旅遊自肅呼籲前）」，5家公司表示「與前年大致相同」，僅有2家公司回答「低於前年」。

在客房單價方面，10家公司中有5家表示「已上漲」。據tripla統計，2026年春節期間的客房單價，全國平均為2萬2004日圓，較前一年上漲21%。

針對高市早苗的發言，中國政府於2025年11月呼籲中國公民暫緩到日本旅遊。2012年因尖閣諸島（釣魚台）國有化引發反日示威時，團體客曾出現大規模取消潮，導致中國訪日人數一度比前一年同期驟減4成以上。

不過外界認為此次影響相對有限，其原因在於雖然來自中國的團體客呈減少趨勢，但個人旅客卻持續增加。相較於受旅行社主導的團體旅遊，個人自由行較不易受到中國政府政策波動的直接影響。

日本大型房地產服務商世邦魏理仕指出，過去訪日中國團體客的比例約佔五成，但近期已降至15.6%。「這顯示出觀光需求對外交關係變化的『耐受力』已顯著提升。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

圍台軍演對日本殺雞儆猴！日媒傳「習近平震怒」嚇阻美國歐洲

中共突啟圍台軍演！日本外務省控升高台海緊張 已向中方表達憂慮

日本正妹崩潰！遭盜用成「琉球女孩喊回歸中國」 日媒揭造假操作