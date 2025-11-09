中國喊全球抓捕沈伯洋 陸委會轟惡劣、猖狂

▲中國《央視》製作長達7分多鐘紀錄片批評台獨嗆全球抓捕，陸委會反嗆對於此等極其惡劣、猖狂的手法予以最嚴厲譴責。（圖／沈伯洋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 重慶市公安局上月底發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，中國官媒《央視》今（9）日又發布長達7分多鐘紀錄片「起底」，引述法學專家看法，強調中國可透過國際刑警組織等，「展開全球抓捕」。對此陸委會表示，中國變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法予以最嚴厲譴責。

陸委會表示，中國對我國立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法予以最嚴厲譴責。

陸委會指出，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，認為這些操作未來不會僅是針對我國立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會強調，包括本案在內，也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。最後也呼籲國人，對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

