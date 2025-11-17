中國喊公民暫勿前往日本 名主播諷：台灣有事，日本有事，中國有病

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」的發言引發中國強烈不滿，中國與日本的緊張關係升溫，中國外交部、中國駐日大使館14日發布通知，「提醒」中國公民近期避免前往日本旅遊，消息一出，引發網友熱議，直呼是「好消息」，知名體育主播、球評楊政典嘲諷「台灣有事，日本有事。中國有病」。





因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，中國繼召見日本大使表達強烈抗議後，中國外交部及駐日大使館14日發布通知，聲稱「日本領導人公然發表『涉台露骨挑釁言論』，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，「鄭重提醒中國公民近期避免前往日本」。

中國文化和旅遊部16日也宣稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化」，「提醒」中國公民暫時避免前往日本，已在日本的中國遊客應「密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。





消息一出，台灣網友直呼「好消息」、「謝謝中國外交部」，日本旅遊部落客林氏璧也在Threads上表示，「早苗放心，如果因此蒙受大量觀光收入下降，我相信台灣朋友會努力補上的（握拳）！」。





楊政典15日也透過臉書狠酸，中國因為無法懲罰高市早苗，只好懲罰自己中國人，不能去日本玩。真是太感謝了啊！「台灣有事，日本有事。中國有病」。

