中國喊別去日本旅遊 日業者：機票訂位正常

中日關係近期因「台灣有事」言論，關係相當緊繃，14日中國外交部領事司建議中國公民不要前往日本，不過日本航空業者則表示，目前旅客訂票狀況正常，並無出現航班取消狀況。

日前中國發布旅遊預警，提醒中國公民勿前往日本旅遊，通告也提到，近期日本領導人公開發表涉台言論，引發中國不滿，並認為此舉「嚴重惡化中日人員交流氛圍」，對在日中國公民的生命安全造成重大風險，中國三間國營航空也開放免手續費退票。

根據《ETtoday》報導，全日本空輸（All Nippon Airways）與日本航空（Japan Airlines）都表示，目前旅客搭乘與訂位狀況如常，並無出現航班因中國示警而取消。

根據日本國家旅遊局資料顯示，今年1月至9月共有748萬名中國旅客赴日，是所有客源國之中最多者。外界原先擔憂中國政府的旅遊警告可能重創日本觀光業，但目前並未出現明顯退潮，顯示短期內旅遊需求依舊具備一定韌性。

