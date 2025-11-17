中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。
2024年約690萬中國旅客旅日 矢板：以此作為武器
日本首相高市早苗在國會答詢時提及關於「台灣有事」的發言引發中國強烈不滿，中國繼召見日本大使表達強烈抗議後，外交部和中國駐日大使館14日發布通知，「提醒」中國公民暫時避免前往日本，雙方緊張情勢進一步升高。
資深媒體人矢板明夫在臉書發文表示，2024年有約690萬名中國旅客造訪日本，是日本觀光市場的重要客源。北京深知這一點，所以選擇以「旅遊禁令」作為武器，希望影響日本地方經濟，進而讓自民黨內反高市派趁勢壯大，看能不能逼高市首相下台。這就是中方真正的政治算計。
矢板明夫說，中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，竟以近乎報復性的方式對日本施壓。
中國外交部深夜發布突襲式公告，呼籲國民避免前往日本，聲稱「在日中國人安全受到威脅」。然而，這完全是無稽之談。事實上，現在赴日旅遊的中國遊客依然絡繹不絕，普遍都享有極佳的體驗，幾乎沒有聽說任何針對中國人的安全問題。
相反，在中國的日本人則越來越不安。去年中國發生日本男童遭殺害事件，今年更在多地接連出現日本人遭中國民眾毆打的案例。到底是誰真正面臨安全風險，一目了然。
北京現在打出的牌，不是「保護國民」，而是赤裸裸的政治操作。中國國航、東方航空、南方航空等三大國營航空公司竟在同一天同步宣布，預訂去日本的航班皆可免費退票或改期。這不是商業決策，而是政治配合。其目的很清楚：削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓。
矢板明夫表示，然而，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性。目前高市內閣支持率仍穩定在 70% 以上，屬於罕見的強勢政權。日本民眾都看得非常清楚，中國此舉不是「安全考量」，而是公然以經濟手段干涉日本內政。短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。
但若中國持續升級施壓，並在其他領域加碼，日本政治環境仍可能受到波動。自民黨目前為少數執政，必須加快改革腳步，讓民眾看到成果，才能在長期的對抗中站得更穩。
在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持。台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐。如果台灣民眾有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣。希望高市早苗首相挺住。
中外交官嗆「斬首」高市早苗 日社會：為何不道歉
此外，高市早苗的「台灣有事」論強烈引發中方不滿，中國駐大阪總領事薛劍更揚言「要斬高市的頭」。對此，日本媒體人矢板明夫分析，日中對立雖然由台海問題引爆，但未來絕不會只限於台灣議題，更多衝突點將陸續浮現，緊張只會越積越深、越演越烈，而且兩國元首都不可能輕易讓步。
矢板明夫說，高市早苗在國會答辯中說出的那句「台灣有事可能構成存亡危機事態」，簡直就像安徒生童話裡那個喊出「國王沒穿衣服」的小孩，讓中國氣得連續跳腳，而薛劍罵出的「要斬高市的頭」這番話，也徹底惹惱了日本社會。
矢板明夫表示，日中已兩國分別召喚了對方大使進行嚴正抗議。北京召見日本大使，是為了反對日本「介入台海」，並強調所謂「台灣是中國的核心利益」；東京召見中國大使，則是要求中方就大阪總領事的野蠻發言道歉。
他認為，兩國的抗議就像兩條平行線——中國談的是國家利益和主權，日本談的卻是外交禮儀與基本常識。
▲日本首相高市早苗。（資料照／總統府提供）
矢板明夫指出，有趣的是，這次日中對立與以往大不相同，以前日本主流媒體中常能聽到「我們也有必要理解中國立場」的聲音，這次幾乎完全消失，原因非常簡單，就是薛劍的發言實在太離譜，讓人難以替他辯護。
矢板明夫說，薛劍不僅威脅要砍高市首相的頭，還被翻出前陣子批評美國時也說過「要砍掉美國戰爭部部長赫格塞斯的頭」，只是當時大家沒注意到，據說日本網友已把幾個月前的那段發言寄給赫格塞斯本人，而赫格塞斯也相當不悅。
矢板明夫表示，這次日本民眾的反應非常直觀。討論「高市首相說得是否妥當」的人並不多，反而有更多人在問：為什麼中國政府要替這位亂講話的外交官護航？為什麼至今不道歉？這股疑惑正在日本社會迅速擴散。
不少日本民眾認為，中國竟然容許一位外交官動不動就談「砍頭」，這種國家實在太野蠻，與之打交道自身安全恐怕難以得到保障。
矢板明夫認為，可以預見，日中對立雖然由台海問題引爆，但未來絕不會只限於台灣議題，更多衝突點將陸續浮現，緊張只會越積越深、越演越烈，而且習近平和高市早苗都不可能輕易讓步，雙方關係也勢必在未來長期維持緊繃的狀態。
真會暫勿前往日本？陸客：對政治沒興趣
朝日新聞記者15日在上海浦東機場，觀察中國觀光客赴日狀況，發現前往日本觀光的遊客依舊很多。
朝日新聞訪問5組赴日旅客，他們都表示知道外交部的警告，但不會更改行程，並說自己對政治不感興趣，還有人說自己去過許多國家旅遊，但從未遇到歧視和麻煩。
一名剛從大學畢業的20幾歲女子說，她知道這些報導，「但政治上的事與我無關」。這名女子還說，她曾去過多個歐洲國家旅遊，從未遇到歧視和麻煩事件，自己對日本的治安感到特別安心。她表示：「即使可以取消機票，我也不打算改變計畫。」
